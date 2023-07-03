Колишня дружина Кличка показала їхнього сина-випускника
Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, Наталія Єгорова, показала їхніх синів. Жінка гордо позувала разом з молодшим Максимом на його випускній церемонії.
Фото з дітьми ексдружина мера Києва виставила у Instagram.
Горда мама двох синів
Молодший син Віталія Кличка, 18-річний Максим закінчив школу. Привітати з цією подією хлопця прийшли його мама, Наталія Єгорова та старший брат Єгор-Даніель.
"Це моя люба матуся і вона горда, що я успішно закінчив старшу школу", — підписав світлину з матір'ю Максим.
"Хто тільки но закінчив старшу школу? Мій молодший брат!" — підписав спільне фото Єгор-Даніель.
Після офіційної частини мама з синами вирушили святкувати подію.
Наталія Єгорова та Володимир Кличко оголосили про своє розлучення у 2022 році. Пара була у шлюбі понад 20 років.
Експодружжя має трьох дітей: 22-річного Єгора-Деніеля, 18-річного Максима та 20-річну Єлизавету-Вікторію. Всі вони живуть і навчаються за кордоном.
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