Колишня дружина Кличка показала їхнього сина-випускника

Ексдружина Віталія Кличка Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, Наталія Єгорова, показала їхніх синів. Жінка гордо позувала разом з молодшим Максимом на його випускній церемонії.

Фото з дітьми ексдружина мера Києва виставила у Instagram.

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Молодший син Віталія Кличка, 18-річний Максим закінчив школу. Привітати з цією подією хлопця прийшли його мама, Наталія Єгорова та старший брат Єгор-Даніель.

Ексдружина Віталія Кличка Наталія Єгорова з сином. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

Ексдружина Віталія Кличка Наталія Єгорова з синами. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

Сини Віталія Кличка. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

"Це моя люба матуся і вона горда, що я успішно закінчив старшу школу", — підписав світлину з матір'ю Максим.

"Хто тільки но закінчив старшу школу? Мій молодший брат!" — підписав спільне фото Єгор-Даніель.

Після офіційної частини мама з синами вирушили святкувати подію.

Наталія Єгорова та Володимир Кличко оголосили про своє розлучення у 2022 році. Пара була у шлюбі понад 20 років.

Експодружжя має трьох дітей: 22-річного Єгора-Деніеля, 18-річного Максима та 20-річну Єлизавету-Вікторію. Всі вони живуть і навчаються за кордоном.

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