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Ексдружина Остапчука відповіла на хейт щодо суду з телеведучим

19 грудня 2024 22:53
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Христина Горняк відреагувала на хейт щодо суду з Володимиром Остапчуком
Юристка Христина Горняк. Фото: Instagram/kristygor
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, юристка Христина Горняк наважилась йти до суду. Вона збирається вирішити питання щодо спільного будинку, який будували разом в шлюбі. Втім, лише тиждень тому в Остапчука народився син, і наміри Христини засудили деякі користувачі соцмереж. 

Горняк відповіла на критику в коментарях під своїм дописом в Instagram.

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Юристка написала пораду для жінок про кохання та спільне майно з чоловіками. Горняк зазначила, що потрібно підписувати  шлюбний договір під час реєстрації стосунків.

"Або одразу зафіксовані 1/2 в договорах купівлі-продажу майна, то взагалі топ! Не будьте як я, будьте менш довірливими і більш продуманими! Але я цей шлях пройду, і навчусь на своїх помилках, а ви вчіться на моїх", — зазначила Горняк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Втім багато хто з підписників не розуміє, чому про будинок під Києвом Христина каже вже тривалий час, але до суду йде лише зараз. Багато хто згадав про прийдешні свята та те, що 24-річна блогерка Катерина Остапчук народила сина Тимофія. Таким чином 40-річний телеведучий став багатодітним батьком. 

Від першого шлюбу в нього є донька та син, але вони живуть з матір’ю, перекладачко, Оленою Войченко, в Канаді. Втім на критику Горняк зазначила, що ані різдвяно-новорічні свята, ані народження сина не є причиною не йти до суду. 

"Я два роки просила поділити майно! Два роки!!!  Настав третій, останній для подання до суду я подаю. А так, давайте почекаємо поки всі народяться, поки ще щось. Чомусь на мої життєві події ніхто не звертає уваги. Тут не помста, тут просто закінчилось терпіння", — зізналась Христина Горняк. 

Володимир Остапчук на активне обговорення майбутнього суду з колишньою поки публічно не відреагував. 

Христина Горняк коментарі
Христина Горняк відповіла на коментарі. Скриншоти: Instagram/kristygor

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суд Зіркове розлучення українські зірки Христина Горняк Христина Остапчук

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