Кристина Горняк отреагировала на хейт относительно суда с Владимиром Остапчуком

Юрист Кристина Горняк. Фото: Instagram/kristygor

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, юрист Кристина Горняк решилась идти в суд. Она собирается решить вопрос об общем доме, который строили вместе в браке. Впрочем, всего неделю назад у Остапчука родился сын, и намерения Кристины осудили некоторые пользователи соцсетей.

Горняк ответила на критику в комментариях под своей публикацией в Instagram.

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Юрист написала совет для женщин о любви и общем имуществе с мужчинами. Горняк отметила, что нужно подписывать брачный договор при регистрации отношений.

"Или сразу зафиксированы 1/2 в договорах купли-продажи имущества, то вообще топ! Не будьте как я, будьте менее доверчивыми и более продуманными! Но я этот путь пройду, и научусь на своих ошибках, а вы учитесь на моих", — отметила Горняк.

Впрочем, многие подписчики не понимают, почему о доме под Киевом Кристина говорят уже длительное время, но в суд идет только сейчас. Многие вспомнили о грядущих праздниках и о том, что 24-летняя блогер Екатерина Остапчук родила сына Тимофея. Таким образом, 40-летний телеведущий стал многодетным отцом.

От первого брака у него есть дочь и сын, но они живут с матерью, переводчицей, Еленой Войченко, в Канаде. Впрочем, на критику Горняк отметила, что ни рождественско-новогодние праздники, ни рождение сына не являются причиной не идти в суд.

"Я два года просила поделить имущество! Два года!!! Наступил третий, последний для представления в суд я подаю. А так, давайте подождем пока все родятся, пока что-то еще. Почему-то на мои жизненные события никто не обращает внимания. Здесь не месть, здесь просто закончилось терпение", — призналась Кристина Горняк.

Владимир Остапчук на активное обсуждение будущего суда с бывшей пока публично не отреагировал.

Кристина Горняк ответила на комментарии. Скриншоты: Instagram/kristygor

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