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Ексдружина Остапчука відреагувала на візит в її будинок нової обраниці шоумена

12 червня 2023 06:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ексдружина Остапчука відреагувала на візит в її будинок нової обраниці шоумена
Шоумен Володимир Остапчук та юристка Христина Горняк до розлучення. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні шоумен Володимир Остапчук привів свою третю дружину, блогерку Катерина Полтавську, до свого недобудованого маєтку під Києвом. Його він будував з попередньою дружиною, юристкою Христиною Горняк. Здавалось б, всі питання щодо нерухомості експодружжя вирішило. Але, виявляється, це зовсім не так. 

Про це Горняк повідомила в сторіз свого Instagram.

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Подробиці 

Христина зазначила, що дізналась про плани Остапчука та Полтавської облаштовувати будинок для спільного проживання з новин. І це, на її думку, не дуже правильно з боку Володимира. 

"Будинок, який ми будували в шлюбі, та досі не вирішили питання по ньому, вже перебудовують і планують в ньому жити. Ну ок, будемо жити всі разом, адже майно набуте нами в законному шлюбі є нашим спільним майном колишнього подружжя, 50 на 50", — зазначила Горняк. 

Колишня дружина Остапчука порадила всім не повторювати її помилок та укладати шлюбні договори. Горняк не проти, щоб нова родина шоумена жила в цьому поки що недобудованому маєтку в котеджному містечку "Золоче" на лівому березі Дніпра в передмісті Києва. Але жінка наголосила, що була б вдячна, як би її про це запитали. 

Скриншот: Instagram/kristygor

Нагадаємо, раніше ми писали, що Христина Горняк вперше озвучила свій діагноз. Також ми розповідали, що Остапчук висміяв оголене фото політичного оглядача Олексія Арестовича.

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