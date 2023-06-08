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Ексдружина Остапчука вперше озвучила діагноз: "Думала, що життя закінчується"

8 червня 2023 18:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ексдружина Остапчука вперше озвучила діагноз: "Думала, що життя закінчується"
Юристка Христина Горняк. Фото: Instagram/kristygor
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні, ексдружина шоумена Володимира Остапчука, юристка Христина Горняк, зізналась, що в неї проблеми з нирками. 36-річна зірка вперше назвала діагноз. 

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

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Подробиці 

Христина одразу попередила підписників, що оприлюднює діагноз та свої переживання не для того, щоб викликати жалість до себе, а для того, щоб можливо користувачі соцмереж вберегли себе, та помітили власні проблеми зі здоров’ям раніше, ніж вона.

"Гідронефроз 4 ступеня, атрофія лоханок лівої нирки" — такі страшні слова стались зі мною три тижні назад. Вердикт в Україні одразу — видалення нирки… Я плакала і думала, що все, я буду вмирати, що життя закінчується… Ця хвороба не проявляється ніяк. Всі аналізи в мене, як у самої здорової людини, абсолютно всі. УЗД я робила теж постійно. Спершу мені казали, що в мене кіста в нирці, та щоб я спостерігала. І тільки два останніх лікарі сказали, що треба до уролога", — зізналась Христина.

Вже у Відні (Австрія) Горняк відвідала спеціаліста, який направив її зробити сценографію. Він додав Христині, що вона може жити як здорова людина далі, що одна нирка опрацьовує набагато більше, ніж потребує людина. І що Горняк виглядає як абсолютно здорова. 

Також Христина подякувала батькам, друзям та своєму новому бойфренду. У дописі вона натякнула, що він іноземець, бо він вміє читати українською. Загадковий коханий стверджує, що Христина житиме до 100 років. 

Скриншот: Instagram//kristygor

Нагадаємо, раніше ми писали, що в співачки Анни Трінчер погіршився стан здоров'я після операції. Також ми розповідали, що через повномасштабну війну в співачки MamaRika почалися проблеми зі здоров'ям.

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