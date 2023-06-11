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Остапчук привів молоду дружину в будинок, який створював з колишньою

11 червня 2023 16:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Остапчук привів молоду дружину в будинок, який створював з колишньою
Шоумен Володимир Остапчук та блогерка Катерина Полтавська. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці минулого року шоумен Володимир Остапчук розлучився зі своєю другою дружиною, юристкою Христиною Горняк. У шлюбі вони будували будинок в одному з елітних районів передмістя Києва. Тепер сюди Остапчук привозить свою третю дружину, 22-річну блогерку Катерину Полтавську. 

Відповідні сторіз знаменитостей з’явились в їхніх профайлах в Instagram. 

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Подробиці 

Остапчук та Горняк придбали земельну ділянку в котеджному містечку "Золоче" на лівому березі Дніпра ще до повномасштабної війни. Експодружжя активно показувала прихильникам етапи будівництва будинку. Після розлучення Остапчук не коментував, кому ж дістався маєток. 

Втім судячи з того, що він привіз на ділянку Полтавську, питання щодо недобудованого будинку він з Горняк вирішив. Катерина, яка молодша за Остапчука на 16 років, одразу ж по приїзду почала керувати процесом облаштування маєтку. В одній зі сторіз вона натякнула на плани зіркової пари завести дітей. 

"Оцю стінку треба знести. Нащо дітям окрема ванна — у батьків має бути велика. Нехай на перший поверх ходять", — жартома зазначила 22-річна Полтавська. 

Скриншот: Instagram/poka.tya
Скриншот: Instagram/poka.tya

Нагадаємо, раніше ми писали, що молода дружина Володимира Остапчука показала себе в купальнику. Також ми розповідали, що ексдружина Остапчука вперше озвучила діагноз.

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