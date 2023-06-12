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Бывшая жена Остапчука отреагировала на визит в ее дом новой избранницы шоумена

12 июня 2023 06:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бывшая жена Остапчука отреагировала на визит в ее дом новой избранницы шоумена
Шоумен Владимир Остапчук и юрист Кристина Горняк до развода. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне шоумен Владимир Остапчук привел свою третью жену, блогершу Екатерину Полтавскую, в свое недостроенное имение под Киевом. Его он строил с предыдущей женой, юристом Кристиной Горняк. Казалось бы, все вопросы по недвижимости экс-супруги решили. Но, оказывается, это совсем не так.

Об этом Горняк сообщила в сториз своего Instagram.

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Кристина отметила, что узнала о планах Остапчука и Полтавской обустраивать дом для совместного проживания из новостей. И это, по ее мнению, не очень верно со стороны Владимира.

"Дом, который мы строили в браке, и до сих пор не решили вопрос по нему, уже перестраивают и планируют в нем жить. Ну ок, будем жить все вместе, ведь имущество приобретенное нами в законном браке является нашим общим имуществом бывших супругов, 50 на 50", — отметила Горняк.

Бывшая жена Остапчука посоветовала всем не повторять ее ошибки и заключать брачные договоры. Горняк не прочь, чтобы новая семья шоумена жила в этом пока что недостроенном имении в коттеджном городке "Золоче" на левом берегу Днепра в пригороде Киева. Но женщина подчеркнула, что была бы благодарна, если бы ее об этом спросили.

Скриншот: Instagram/kristygor

Напомним, ранее мы писали, что Кристина Горняк впервые озвучила свой диагноз. Также мы рассказывали, что Остапчук высмеял обнаженное фото политического обозревателя Алексея Арестовича.

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