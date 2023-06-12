Бывшая жена Остапчука отреагировала на визит в ее дом новой избранницы шоумена
Накануне шоумен Владимир Остапчук привел свою третью жену, блогершу Екатерину Полтавскую, в свое недостроенное имение под Киевом. Его он строил с предыдущей женой, юристом Кристиной Горняк. Казалось бы, все вопросы по недвижимости экс-супруги решили. Но, оказывается, это совсем не так.
Об этом Горняк сообщила в сториз своего Instagram.
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Кристина отметила, что узнала о планах Остапчука и Полтавской обустраивать дом для совместного проживания из новостей. И это, по ее мнению, не очень верно со стороны Владимира.
"Дом, который мы строили в браке, и до сих пор не решили вопрос по нему, уже перестраивают и планируют в нем жить. Ну ок, будем жить все вместе, ведь имущество приобретенное нами в законном браке является нашим общим имуществом бывших супругов, 50 на 50", — отметила Горняк.
Бывшая жена Остапчука посоветовала всем не повторять ее ошибки и заключать брачные договоры. Горняк не прочь, чтобы новая семья шоумена жила в этом пока что недостроенном имении в коттеджном городке "Золоче" на левом берегу Днепра в пригороде Киева. Но женщина подчеркнула, что была бы благодарна, если бы ее об этом спросили.
Напомним, ранее мы писали, что Кристина Горняк впервые озвучила свой диагноз. Также мы рассказывали, что Остапчук высмеял обнаженное фото политического обозревателя Алексея Арестовича.