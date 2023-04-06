Бывшая жена Остапчука впервые подтвердила, что они с шоуменом официально развелись

Шоумен Владимир Остапчук и юрист Кристина Горняк

Осенью прошлого года в шоу-бизнесе начали распространяться слухи о разводе телеведущего Владимира Остапчука и юриста Кристины Горняк. Улик становилось все больше, однако бывшие влюбленные не комментировали личную жизнь.

В интервью "ЖВЛ" Горняк впервые высказалась по этому поводу.

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Кристина не стала раскрывать причины расставания с шоуменом, однако отметила, что кардинальные изменения в жизни дались ей непросто.

"С уважением ко всем сторонам не комментирую это. У меня есть позиция, и я ее буду придерживаться. Отношения — это работа двух, это взаимодействие двух, поэтому иногда нам кажется, что мы виноваты или кто виноват, а я считаю, что всегда виноваты двое. Лучше иногда паре разойтись, если вы разрушаете друг друга, чем бояться, что скажут. Я бы хотела, чтобы в любом случае девушки выбирали себя и продолжали жить, а не считали, что их жизнь ценна только в ЗАГСе", — призналась Горняк.

Сейчас бывшая жена телеведущего живет на две страны — в Украине и Австрии. Об Остапчуке Кристина мало рассказала, впрочем, кое-что ему передала.

"Я всем своим бывшим желаю реально классной жизни. Как это говорят, "не поминайте лихом, будьте счастливы". Поэтому он не исключение", — подытожила Горняк.

Фрагмент в видео — с 07:53

В 2019 году Остапчук подал на развод с первой женой Еленой Войченко. Они были в браке 12 лет. Тогда же за кулисами телевизионного проекта "Танцы со звездами", где Владимир был участником шоу, познакомился с Горняк. В октябре 2020 года они поженились. Также пара начала строить дом под Киевом, который почти был завершен. Кому осталась недвижимость пока неизвестно.

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