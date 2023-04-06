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Бывшая жена Остапчука впервые подтвердила, что они с шоуменом официально развелись

6 апреля 2023 14:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Шоумен Владимир Остапчук и юрист Кристина Горняк
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Осенью прошлого года в шоу-бизнесе начали распространяться слухи о разводе телеведущего Владимира Остапчука и юриста Кристины Горняк. Улик становилось все больше, однако бывшие влюбленные не комментировали личную жизнь.

В интервью "ЖВЛ" Горняк впервые высказалась по этому поводу.

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Кристина не стала раскрывать причины расставания с шоуменом, однако отметила, что кардинальные изменения в жизни дались ей непросто.

"С уважением ко всем сторонам не комментирую это. У меня есть позиция, и я ее буду придерживаться. Отношения — это работа двух, это взаимодействие двух, поэтому иногда нам кажется, что мы виноваты или кто виноват, а я считаю, что всегда виноваты двое. Лучше иногда паре разойтись, если вы разрушаете друг друга, чем бояться, что скажут. Я бы хотела, чтобы в любом случае девушки выбирали себя и продолжали жить, а не считали, что их жизнь ценна только в ЗАГСе", — призналась Горняк.

Сейчас бывшая жена телеведущего живет на две страны — в Украине и Австрии. Об Остапчуке Кристина мало рассказала, впрочем, кое-что ему передала.

"Я всем своим бывшим желаю реально классной жизни. Как это говорят, "не поминайте лихом, будьте счастливы". Поэтому он не исключение", — подытожила Горняк.

Фрагмент в видео — с 07:53

В 2019 году Остапчук подал на развод с первой женой Еленой Войченко. Они были в браке 12 лет. Тогда же за кулисами телевизионного проекта "Танцы со звездами", где Владимир был участником шоу, познакомился с Горняк. В октябре 2020 года они поженились. Также пара начала строить дом под Киевом, который почти был завершен. Кому осталась недвижимость пока неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, что громкое заявление украинского звездного блогера Богдана Беспалова об официальном разводе певицы Насти Каменских и рэпера Потапа вызвало оживленные обсуждения в соцсетях.

Также мы рассказывали, что актрису Меган Фокс и музыканта Machine Gun Kelly увидели вместе на курорте на фоне слухов об их расставании.

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