"Міняє жінок, як рукавички": неоднозначна реакція соцмереж на розлучення Потапа та Каменських

Репер Потап (Олексій Потапенко) та співачка Настя Каменських

Гучна заява українського блогера Богдана Беспалова про офіційне розлучення співачки Насті Каменських та репера Потапа викликала жваві обговорення в соцмережах. Він розповів не тільки про розставання зіркової пари, але й про нібито зловживання заборонених речовин та бісексуальність Олексія Потапенка. Користувачі соцмереж до таких сміливих заяв блогера поставилися по-різному.

Новини.LIVE розкаже, як відреагували на скандальне відео Беспалова українці.

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Деякі користувачі соцмереж вірять в правдивість інформації джерел, які повідомили блогеру про офіційне розлучення Каменських та Потапа. Так нібито Настя хоче відсторонитися від сексуального скандалу, в епіцентрі якого опинився Потап. Напередодні, експідопічна Олексія Потапенка, співачка GIP C, в одному з інтерв’ю повідомила, що відомий продюсер пропонував їй секс заради успішної кар’єри, а Каменських удавала, що нічого не помічає.

Дехто з українців пригадав Потапу шлюб з бізнесвумен Іриною Горовою. Коли вони ще були разом, романтичні стосунки зав'язалися в Анастасії та репера. Користувачі соцмереж наголосили, що це "бумеранг" за минуле.

Коли всіх розчулило їхнє весілля я думала — як можна розчулюватися тому, що вони роками за спиною дружини каламутили, розбили сім'ю тощо. Такі союзи довго не тримаються

Бумеранг завжди дістає. Настя відбила Потапа у Горової. Там цілий ланцюжок. Колись Потап відбив Горову по-моєму в друга. Коротше бумеранг — штука серйозна. Не лізь у чужі сім'ї, інакше зворотного тобі не оминути. На чужому горі, щастя не збудуєш. Інша річ, коли люди розлучені і наново будують свої стосунки. Я нікого не суджу. Ситуації бувають різні

Навіть якщо це правда і Потап дійсно зраджує NK, це не її провина. Анастасії не потрібно щось вигадувати, щоб відвернути чиюсь увагу. Вона не винна! І не несе відповідальності за вчинки іншої людини. Крапка

Нашим артистам скучно живеться. Настя та іще штучка, їй брехати, як води напитись. Як подуріли: то кохання безмежне, а тут тобі уже бац і коханню капець. Отож, життя показує, що на чужому горі щастя не збудуєш.А як же тепер "Обіцяю, тобі обіцяю" (пісня з репертуару Каменських про любов до Потапа. — ред.)? А за Потапа і говорити не хочеться, він талановитий у всьому, особливо у своїй вульгарності

Згадала, як десь 2011 року моя підлегла прийшла вся в сльозах на роботу. Розказала, що попросила свого чоловіка взяти автограф у Потапа і Насті. Він тоді працював в готелі, обслуговував зірок. А коли після зміни прийшов без автографів, вона на нього страшенно злилась. Ось і чоловік зірвався: "Коли я мав взяти автограф: коли вони ніжились в сауні, чи коли вони зачинились в одному номері?". А плакала вона тому, що вірила, що Потап — класний сім'янин (він же по телевізору постійно про сім'ю говорить)

Втім, деякі шанувальники зіркової пари та користувачі соцмереж не довіряють інформації Беспалова. Ба більше — засуджують його за поширення пліток, тим паче про заборонені речовини.

Про наркотики говорити можна багато, але ви точно не знаєте як виглядає та поводиться особа, яка нюхає і тим паче ви думаєте, що на наркотиках так легко схуднути і виглядати нормально, навіть шикарно, як Настя? Ви серйозно?! Це брєд !!! Повний брєд! Стосовно того у кого яке сексуальне життя і які у людей стосунки — ви не знаєте!

Капець, хто придумує такий контент? Гидота повна. Як бабка під під'їздом, все знає, все бачить

Таке сказати то потрібно розуміти, що доведеться відповідати за свої плітки. Це не Лободу чи "Холостяка" хейтити…

Як завжди, якісь за вуха притягнуті плітки. Жодних фактів! Огидно, що таким займається чоловік

Бідні Потап і Настя. Хоч я їх і не слухаю років десять. Чисто через те, що у них і так складний період, а ви ще в душу гадите. З такими доброзичливими земляками і Рашки не треба

Одна з підписниць блогера поцікавилась, чи не боїться він того, що йому доведеться відповідати за свої слова. На цей коментар Беспалов таки відповів.

За добу скандальне відео зіркового блогера набрало понад 30 тисяч переглядів, безліч коментарів та публікацій в ЗМІ. Ані Потап, ані Каменських на гучні заяви Беспалова поки що не відреагували.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в яких стосунках репер Позитив зі своїм колишнім продюсером Потапом. Також ми розповідали, що Настя Каменських потребує термінового лікування.