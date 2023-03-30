Екслідер гурту "Тартак", який захищає Україну в лавах ЗСУ, опублікував зворушливий вірш

Музикант, захисник України Олександр Положинський

Екслідер гурту "Тартак" Олександр Положинський ще 15 лютого минулого ркоу підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ. Пісмля початку повномасштабної війни артист захищає нашу країну від окупантів.

У своїх соцмережах Положинський опублікував зворушливий вірш, який написав сам.

Подробиці

В ньому 50-річний музикант розповів про війну, свій емоційний стан, а також життєвий шлях.

Комусь війна триває тільки рік

Для когось рік цей виявився вдалим

А я — немолодий вже чоловік —

Терплю удари

Там не потрібен, тут уже не той

У чомусь там некомпетентний чи невмілий

Не молодець, не майстер, не герой

Напів зотлілий

Колись горів, ще зовсім не загас

Запал, можливо, ще не весь розтратив

І пережив, мабуть, уже не раз

Публічні страти

Хотів чогось — давно перехотів

Лишились мрії — в кого ж їх немає?

Люблю собак і не люблю котів —

Таке буває

Не тішать і не пишуться пісні

Нема на них натхнення і наснаги

І не самотньо, і не холодно мені

Й не без уваги

Я мав багато друзів — зараз менше —

Війна забрала багатьох із них

Я пам’ятаю їх — останніх, перших

Люблю живих

Мене не вабить компліментів злива

Не марю я ні золотом, ні сріблом

Та є одне — чи не найбільш важливим —

Бути потрібним

Публікацію Положинський доповнив селфі, на якому він позує з похмурим обличчям та чорною шапкою на голові. Підписники Олександра підтримали його в коментарях.

Олександре, ви потрібні всім нам, для кого ви є дорогим, хто цінує вашу творчість, та Україні! Гарний вірш, щемливий. Всі ми хочемо бути потрібними… Влучні слова

Пане Сашко, ви були і є дуже потрібним! Без ваших пісень тисячі українців у молодому віці не сформували б музичні вподобання такими, якими вони є зараз. Рядки ваших творів є актуальними незалежно від часу написання, розтягнуті вже на цитати

Такий життєвий вірш, тільки ж дуже сумні думки

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олександр Положинський розповів, чому навчився в перші місяці у ЗСУ. Також ми розповідали, ексучасник балету співачки Світлани Лободи, який захищає Україну в лавах ЗСУ, вразив новою фотосесією.