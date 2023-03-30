Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Екслідер гурту "Тартак", який захищає Україну в лавах ЗСУ, опублікував зворушливий вірш arrow

Екслідер гурту "Тартак", який захищає Україну в лавах ЗСУ, опублікував зворушливий вірш

30 березня 2023 14:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Музикант, захисник України Олександр Положинський
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Екслідер гурту "Тартак" Олександр Положинський ще 15 лютого минулого ркоу підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ. Пісмля початку повномасштабної війни артист захищає нашу країну від окупантів.

У своїх соцмережах Положинський опублікував зворушливий вірш, який написав сам. 

Читайте також:

Подробиці 

В ньому 50-річний музикант розповів про війну, свій емоційний стан, а також  життєвий шлях. 

Комусь війна триває тільки рік

Для когось рік цей виявився вдалим

А я — немолодий вже чоловік —

Терплю удари

Там не потрібен, тут уже не той

У чомусь там некомпетентний чи невмілий

Не молодець, не майстер, не герой

Напів зотлілий

Колись горів, ще зовсім не загас

Запал, можливо, ще не весь розтратив

І пережив, мабуть, уже не раз

Публічні страти

Хотів чогось — давно перехотів

Лишились мрії — в кого ж їх немає?

Люблю собак і не люблю котів —

Таке буває

Не тішать і не пишуться пісні

Нема на них натхнення і наснаги

І не самотньо, і не холодно мені

Й не без уваги

Я мав багато друзів — зараз менше —

Війна забрала багатьох із них

Я пам’ятаю їх — останніх, перших

Люблю живих

Мене не вабить компліментів злива

Не марю я ні золотом, ні сріблом

Та є одне — чи не найбільш важливим —

Бути потрібним

Публікацію Положинський доповнив селфі, на якому він позує з похмурим обличчям та чорною шапкою на голові. Підписники Олександра підтримали його в коментарях. 

  • Олександре, ви потрібні всім нам, для кого ви є дорогим, хто цінує вашу творчість, та Україні! Гарний вірш, щемливий. Всі ми хочемо бути потрібними… Влучні слова
  • Пане Сашко, ви були і є дуже потрібним! Без ваших пісень тисячі українців у молодому віці не сформували б музичні вподобання такими, якими вони є зараз. Рядки ваших творів є актуальними незалежно від часу написання, розтягнуті вже на цитати
  • Такий життєвий вірш, тільки ж дуже сумні думки

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олександр Положинський розповів, чому навчився в перші місяці у ЗСУ. Також ми розповідали, ексучасник балету співачки Світлани Лободи, який захищає Україну в лавах ЗСУ, вразив новою фотосесією.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Ексклюзив

16:16Лунін залишає "Реал": три варіанти продовження кар'єри голкіпера збірної України

16:15 Виправдовував агресію рф: житель Одеси підозрюється у колабораційній діяльності

16:14 У ДСНС закликали водіїв не змінювати зимову гуму та попередили про підйом води у річках

Новина з фото

16:14 Київська ОВА та державні банки підписали Меморандум про співпрацю: деталі

Новина з відео

16:06 Вже не мільйонер? "Холостяк" Топольський шокував підприємців умовами для співпраці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:59 Райффайзен банк заявив, що планує відокремитися від росії: які варіанти там розглядають

15:55 Екстрадиція Жеваго: суд у Франції ухвалив рішення

15:45 Сотні будинків в Одесі залишились без води: коли відновлять

15:35 Нова ера шахрайства: як кіберзлочинці можуть використовувати ChatGPT

Новина з відео

15:34 "Ваша карта заблокована": у Харкові викрили онлайн-шахраїв

Новина з відео

16:06 Вже не мільйонер? "Холостяк" Топольський шокував підприємців умовами для співпраці

Новина з відео

15:34 "Ваша карта заблокована": у Харкові викрили онлайн-шахраїв

Новина з відео

14:58 Українській армії потрібні літаки F-16, — Залужний

Новина з відео

14:10 "Не вдається змусити українців страждати": скабеєва влаштувала істерику в ефірі "России 1"

Новина з відео

14:04 Аліна Паш відверто висловилась про стосунки з гуртом Kalush Orchestra після гучного скандалу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:55Зеленський звернувся до австрійських політиків і суспільства, пояснивши, чого прагне Україна

Новина з відео

12:28 ​​​​​​​Росіяни обстріляли село на Херсонщині: голова ОВА показав наслідки авіаудару

Новина з відео

12:25 Від каверів з мільйонами переглядів до своїх пісень: українські рокери зворушили потужним треком

Новина з відео

10:28 Попри шторм в Чорному морі ракетоносій рф: скільки "Калібрів" споряджено

Новина з відео

10:23 Голова СБУ зустрівся з амбасадоркою США: деталі переговорів

Ексклюзив

07:15Будьте обережні: астрологіня назвала ймовірні дати масованих обстрілів України у квітні

21:13Які штрафи чекають на українських батьків у школах Німеччини та Франції

Ексклюзив

20:00Загублений боєкомплект: чи встигне Захід дати снаряди для контрнаступу ЗСУ

15:16Декларації про доходи: кому з біженців потрібно показати зароблене та за що передбачені штрафи

Ексклюзив

13:18"Будемо стояти до смерті": як пройшло "останнє" богослужіння УПЦ МП у Лаврі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:34Автоматичний перерахунок пенсій у квітні: в уряді розповіли деталі

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

Актуальне по темі

None 30 Березень 16:16

Лунін залишає "Реал": три варіанти продовження кар'єри голкіпера збірної України

None 30 Березень 16:13

Виправдовував агресію рф: житель Одеси підозрюється у колабораційній діяльності

None 30 Березень 16:14

У ДСНС закликали водіїв не змінювати зимову гуму та попередили про підйом води у річках

None 30 Березень 16:13

Київська ОВА та державні банки підписали Меморандум про співпрацю: деталі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB