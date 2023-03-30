Екслідер гурту "Тартак", який захищає Україну в лавах ЗСУ, опублікував зворушливий вірш
Екслідер гурту "Тартак" Олександр Положинський ще 15 лютого минулого ркоу підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ. Пісмля початку повномасштабної війни артист захищає нашу країну від окупантів.
У своїх соцмережах Положинський опублікував зворушливий вірш, який написав сам.
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Подробиці
В ньому 50-річний музикант розповів про війну, свій емоційний стан, а також життєвий шлях.
Комусь війна триває тільки рік
Для когось рік цей виявився вдалим
А я — немолодий вже чоловік —
Терплю удари
Там не потрібен, тут уже не той
У чомусь там некомпетентний чи невмілий
Не молодець, не майстер, не герой
Напів зотлілий
Колись горів, ще зовсім не загас
Запал, можливо, ще не весь розтратив
І пережив, мабуть, уже не раз
Публічні страти
Хотів чогось — давно перехотів
Лишились мрії — в кого ж їх немає?
Люблю собак і не люблю котів —
Таке буває
Не тішать і не пишуться пісні
Нема на них натхнення і наснаги
І не самотньо, і не холодно мені
Й не без уваги
Я мав багато друзів — зараз менше —
Війна забрала багатьох із них
Я пам’ятаю їх — останніх, перших
Люблю живих
Мене не вабить компліментів злива
Не марю я ні золотом, ні сріблом
Та є одне — чи не найбільш важливим —
Бути потрібним
Публікацію Положинський доповнив селфі, на якому він позує з похмурим обличчям та чорною шапкою на голові. Підписники Олександра підтримали його в коментарях.
- Олександре, ви потрібні всім нам, для кого ви є дорогим, хто цінує вашу творчість, та Україні! Гарний вірш, щемливий. Всі ми хочемо бути потрібними… Влучні слова
- Пане Сашко, ви були і є дуже потрібним! Без ваших пісень тисячі українців у молодому віці не сформували б музичні вподобання такими, якими вони є зараз. Рядки ваших творів є актуальними незалежно від часу написання, розтягнуті вже на цитати
- Такий життєвий вірш, тільки ж дуже сумні думки
Нагадаємо, раніше ми писали, що Олександр Положинський розповів, чому навчився в перші місяці у ЗСУ. Також ми розповідали, ексучасник балету співачки Світлани Лободи, який захищає Україну в лавах ЗСУ, вразив новою фотосесією.