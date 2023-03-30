Экс-лидер группы "Тартак", защищающий Украину в рядах ВСУ, опубликовал трогательное стихотворение
Экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский еще 15 февраля прошлого года подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. После начала полномасштабной войны артист защищает нашу страну от оккупантов.
В своих соцсетях Положинский опубликовал трогательное стихотворение, которое написал сам.
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В нем 50-летний музыкант рассказал о войне, своем эмоциональном состоянии, а также жизненном пути.
Комусь війна триває тільки рік
Для когось рік цей виявився вдалим
А я — немолодий вже чоловік —
Терплю удари
Там не потрібен, тут уже не той
У чомусь там некомпетентний чи невмілий
Не молодець, не майстер, не герой
Напів зотлілий
Колись горів, ще зовсім не загас
Запал, можливо, ще не весь розтратив
І пережив, мабуть, уже не раз
Публічні страти
Хотів чогось — давно перехотів
Лишились мрії — в кого ж їх немає?
Люблю собак і не люблю котів —
Таке буває
Не тішать і не пишуться пісні
Нема на них натхнення і наснаги
І не самотньо, і не холодно мені
Й не без уваги
Я мав багато друзів — зараз менше —
Війна забрала багатьох із них
Я пам’ятаю їх — останніх, перших
Люблю живих
Мене не вабить компліментів злива
Не марю я ні золотом, ні сріблом
Та є одне — чи не найбільш важливим —
Бути потрібним
Публикацию Положинский дополнил селфи, на котором он позирует в черной шапкой на голове. Подписчики Александра поддержали его в комментариях.
- Александр, вы нужны всем нам, для кого вы дорог, кто ценит ваше творчество, и Украине! Хорошее стихотворение, щемящее. Все мы хотим быть нужными.
- Пан Саша, вы были и очень нужны! Без ваших песен тысячи украинцев в молодом возрасте не сформировали бы музыкальные предпочтения такими, какие они сейчас. Строки ваших произведений актуальны независимо от времени написания, растянутые уже на цитаты
- Такой жизненный стих, только очень печальные мысли
Напомним, ранее мы писали, что Александр Положинский рассказал, чему научился в первые месяцы в ВСУ. Также мы рассказывали, что экс-участник балета певицы Светланы Лободы, защищающий Украину в рядах ВСУ, поразил новой фотосессией.