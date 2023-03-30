Экс-лидер группы "Тартак", защищающий Украину в рядах ВСУ, опубликовал трогательное стихотворение

Музыкант, защитник Украины Александр Положинский

Экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский еще 15 февраля прошлого года подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. После начала полномасштабной войны артист защищает нашу страну от оккупантов.

В своих соцсетях Положинский опубликовал трогательное стихотворение, которое написал сам.

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В нем 50-летний музыкант рассказал о войне, своем эмоциональном состоянии, а также жизненном пути.

Комусь війна триває тільки рік

Для когось рік цей виявився вдалим

А я — немолодий вже чоловік —

Терплю удари

Там не потрібен, тут уже не той

У чомусь там некомпетентний чи невмілий

Не молодець, не майстер, не герой

Напів зотлілий

Колись горів, ще зовсім не загас

Запал, можливо, ще не весь розтратив

І пережив, мабуть, уже не раз

Публічні страти

Хотів чогось — давно перехотів

Лишились мрії — в кого ж їх немає?

Люблю собак і не люблю котів —

Таке буває

Не тішать і не пишуться пісні

Нема на них натхнення і наснаги

І не самотньо, і не холодно мені

Й не без уваги

Я мав багато друзів — зараз менше —

Війна забрала багатьох із них

Я пам’ятаю їх — останніх, перших

Люблю живих

Мене не вабить компліментів злива

Не марю я ні золотом, ні сріблом

Та є одне — чи не найбільш важливим —

Бути потрібним

Публикацию Положинский дополнил селфи, на котором он позирует в черной шапкой на голове. Подписчики Александра поддержали его в комментариях.

Александр, вы нужны всем нам, для кого вы дорог, кто ценит ваше творчество, и Украине! Хорошее стихотворение, щемящее. Все мы хотим быть нужными.

Пан Саша, вы были и очень нужны! Без ваших песен тысячи украинцев в молодом возрасте не сформировали бы музыкальные предпочтения такими, какие они сейчас. Строки ваших произведений актуальны независимо от времени написания, растянутые уже на цитаты

Такой жизненный стих, только очень печальные мысли

Напомним, ранее мы писали, что Александр Положинский рассказал, чему научился в первые месяцы в ВСУ. Также мы рассказывали, что экс-участник балета певицы Светланы Лободы, защищающий Украину в рядах ВСУ, поразил новой фотосессией.