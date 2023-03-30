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Экс-лидер группы "Тартак", защищающий Украину в рядах ВСУ, опубликовал трогательное стихотворение

30 марта 2023 14:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Музыкант, защитник Украины Александр Положинский
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский еще 15 февраля прошлого года подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. После начала полномасштабной войны артист защищает нашу страну от оккупантов.

В своих соцсетях Положинский опубликовал трогательное стихотворение, которое написал сам.

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В нем 50-летний музыкант рассказал о войне, своем эмоциональном состоянии, а также жизненном пути.

Комусь війна триває тільки рік

Для когось рік цей виявився вдалим

А я — немолодий вже чоловік —

Терплю удари

Там не потрібен, тут уже не той

У чомусь там некомпетентний чи невмілий

Не молодець, не майстер, не герой

Напів зотлілий

Колись горів, ще зовсім не загас

Запал, можливо, ще не весь розтратив

І пережив, мабуть, уже не раз

Публічні страти

Хотів чогось — давно перехотів

Лишились мрії — в кого ж їх немає?

Люблю собак і не люблю котів —

Таке буває

Не тішать і не пишуться пісні

Нема на них натхнення і наснаги

І не самотньо, і не холодно мені

Й не без уваги

Я мав багато друзів — зараз менше —

Війна забрала багатьох із них

Я пам’ятаю їх — останніх, перших

Люблю живих

Мене не вабить компліментів злива

Не марю я ні золотом, ні сріблом

Та є одне — чи не найбільш важливим —

Бути потрібним

Публикацию Положинский дополнил селфи, на котором он позирует в черной шапкой на голове. Подписчики Александра поддержали его в комментариях.

  • Александр, вы нужны всем нам, для кого вы дорог, кто ценит ваше творчество, и Украине! Хорошее стихотворение, щемящее. Все мы хотим быть нужными.
  • Пан Саша, вы были и очень нужны! Без ваших песен тысячи украинцев в молодом возрасте не сформировали бы музыкальные предпочтения такими, какие они сейчас. Строки ваших произведений актуальны независимо от времени написания, растянутые уже на цитаты
  • Такой жизненный стих, только очень печальные мысли

Напомним, ранее мы писали, что Александр Положинский рассказал, чему научился в первые месяцы в ВСУ. Также мы рассказывали, что экс-участник балета певицы Светланы Лободы, защищающий Украину в рядах ВСУ, поразил новой фотосессией.

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