Екснаречена Володимира Кличка не стримала сліз на поминках брата

Голлівудська акторка Гейден Панеттьєр з братом Дженсеном

Наприкінці минулого місяця в родині голлівудської акторки Гейден Панеттьєр сталося горе. У віці 28 років помер її молодший брат Дженсен. І ось зараз члени сім’ї та друзі хлопця зібрались на поминальну службу.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Екснаречену боксера та громадського діяча Володимира Кличка, а також її батьків бачили, коли вони прибули до пресвітеріанської церкви Палісейдс, в Найаку (штат Нью-Йорк). Гейден ледь стримувала сльози та обіймала гостей, коли вони йшли на поминальну церемонію.

Батьк Гейден, Алан "Скіп" Панеттьєрі, а також її мати, Леслі Фогель, папараці побачили з дівчиною померлого Дженсена, Кетрін Мічі.

Судово-медична експертиза повідомила, що раптова смерть Дженсена була спричинена кардіомегалією (збільшеним серцем) у поєднанні з ускладненнями аортального клапана. А ось за словами друзів, останнім часом хлопець страждав від "жахливої тривоги й депресії" і "переживав важкі часи в кар'єрі".

Гейден не раз наголошувала у своїх інтерв'ю, що молодший брат був для неї найкращим другом, який розумів її як ніхто інший.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Гейден Панеттьєр дала відверте інтерв'ю, в якому зналась, що вона хворіла на жовтуху та зробила пластику зі зменшення грудей. Також ми розповідали, що колишня наречена Володимира Кличка шкодує, що підписала документи про опіку над восьмирічною Каєю Євдокією.