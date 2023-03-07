Хворіла на жовтуху та зробила пластику грудей: екснаречена Володимира Кличка дала відверте інтерв'ю

Голлівудська акторка Гейден Панеттьєр

Голлівудська акторка Гейден Панеттьєр впевнено повертається до повноцінного життя. Після численних реабілітацій від низки залежностей екснаречена Володимира Кличка бере участь у фотосесіях, знімається в нових фільмах та відверто розповідає про поточний стан здоров’я.

Останнє інтерв’ю опублікувало видання Women’s Health.

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"Моє тіло було схоже на "досить". Мені стукнуло 30. Моє обличчя опухло. У мене була жовтуха. Мої очі були жовті. Мені довелося звернутися до фахівця з печінки. Я тримала вагу, якої зазвичай не було. Моє волосся було тонким і випадало жмутами", — відверто розповіла про період свого життя 33-річна акторка.

Вона повернулася до лікування 2021 року, записалася на 12-крокову програму та відвідувала травмотерапію.

"Я багато працювала над собою. Після восьми місяців інтенсивної терапії я відчула, що маю це чисте полотно (тіло. — Ред.), з яким можна працювати", — розповіла Гейден.

Також Панеттьєр зізналась, що наприкінці минулого року відвідувала пластичного хірурга. Вона зробила операцію зі зменшення розміру грудей.

"Я не думаю, що є щось погане в тому, коли хочеш щось підправити, якщо це змушує почуватися впевненіше. Моя впевненість повернулася", — підсумувала акторка.

Фото: Women’s Health

Нагадаємо, раніше ми писали, що в родині Гейден Панеттьєр сталося горе. У віці 28 років помер її молодший брат Дженсен. Також ми розповідали, що в Нью-Йорку відбулася зіркова прем’єра шостої частини фільму жахів "Крик", в якому знялась Гейден Панеттьєр.