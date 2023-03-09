Бывшая невеста Владимира Кличко не сдержала слез на поминках брата
В конце прошлого месяца в семье голливудской актрисы Хейден Панеттьер произошло горе. В возрасте 28 лет скончался ее младший брат Дженсен. И вот сейчас члены семьи и друзья парня собрались на поминальную службу.
Об этом сообщает издание Page Six.
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Бывшую невесту боксера и общественного деятеля Владимира Кличко, а также ее родителей, видели, когда они прибыли в пресвитерианскую церковь Палисейдс, в Найаку (штат Нью-Йорк). Хейден едва сдерживала слезы и обнимала гостей, когда они шли на поминальную церемонию.
Отец Хейден, Алан "Скип" Панеттьери, а также ее мать, Лесли Фогель, папарацци увидели с девушкой умершего Дженсена, Кэтрин Мичи.
Судебно-медицинская экспертиза сообщила, что внезапная смерть Дженсена была вызвана кардиомегалией (увеличенным сердцем) в сочетании с осложнениями аортального клапана. А вот по словам друзей, в последнее время парень страдал от "ужасной тревоги и депрессии" и "переживал трудные времена в карьере".
Хейден не раз подчеркивала в своих интервью, что младший брат был для нее лучшим другом, понимавшим ее как никто другой.
Напомним, ранее мы писали, что Хейден Панеттьер дала откровенное интервью, в котором зналась, что она болела желтухой и сделала пластику по уменьшению груди. Также мы рассказывали, что бывшая невеста Владимира Кличко сожалеет, что подписала документы об опеке восьмилетней Каи Евдокии.