Оголосили причину смерті брата екснареченої Володимира Кличка, акторки Гейден Панеттьєр

Голлівудська акторка Гейден Панеттьєр з братом Дженсеном

Минулого тижня в родині голлівудської акторки Гейден Панеттьєр сталося горе. У віці 28 років помер її молодший брат Дженсен. Зараз стала відома офіційна причина його смерті.

Про це повідомляє видання ABC News.

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Зіркова родина опублікувала заяву, в якій повідомляється, що Дженсен помер від проблем з серцем.

"Судово-медична експертиза повідомила, що раптова смерть Дженсена була спричинена кардіомегалією (збільшеним серцем) у поєднанні з ускладненнями аортального клапана", — йдеться в повідомленні.

Родичі покійного артиста також згадали за його харизму, талант і доброту.

"Серце Дженсена можна було побачити в його очах, а його чарівність — у блискучій привабливій посмішці. Його душу — в майстерних і відвертих картинах, і радість життя в його розумі", — сказала сім’я хлопця, включаючи його матір Леслі Фогель, батька Скіпа Панеттьєр та сестру Гейден.

За словами друзів, останнім часом Джейсен страждав від "жахливої тривоги й депресії" і "переживав важкі часи в кар'єрі". Гейден не раз наголошувала у своїх інтерв'ю, що молодший брат був для неї найкращим другом, який розумів її як ніхто інший.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на 79-му році життя помер голлівудський актор Річард Белзер. Він став популярним завдяки ролі детектива Джона Манча, який з’явився одразу в кількох популярних серіалах: "Убійний відділ", "Закон і порядок", "Секретні матеріали", "Дроти" та інших.