Яна Соломко втікла до росії та почала співпрацю з путіністом Юрієм Бардашем

Колишня учасниця гурту REAL O, співачка Яна Соломко

Під час повномасштабної війни деякі українські артисти перейшли на бік ворога, будують кар’єру в країні-терористі та заробляють криваві рублі. Серед них і колишня учасниця гурту REAL O, уродженка Полтавської області Яна Соломко.

На своєму YouTube каналі зрадниця опублікувала кліп на нову пісню.

Деталі

Музичним продюсером та режисером-постановником виступив одіозний продюсер Юрій Бардаш. Це той самий персонаж, який в перші місяці війни був в Грузії (після Шри-Ланки), а потім втік до москви. Він відкрито підтримує "руський мір", путіна та криваву політику кремля.

Яна Соломко після початку російської агресії 2014 року часто була в росії, але жила переважно в Україні. Втім, після початку повномасштабної війни колишня підопічна співачки Наталії Могилевської обрала російський ринок. Вона взяла псевдонім SOYANA та тішить себе надіями, що зможе стати популярною у рф.

Тому, напевно, й додала у текст нової пісні пропагандистські посилання: "З перемогою, знаю, ти повернешся додому. Я буду дуже чекати". І це Соломко співає зовсім не про українського солдата.

Яна Соломко також відома як учасниця першого сезону української адаптації шоу "Холостяк". Вона дійшла до фіналу, втім хореограф Макс Чмерковський обрав іншу. Згодом Соломко замінила Світлану Тарабарову в гурті REAL O.

Юрій Бардаш свого часу продюсував гурт "Гриби" та співака Wellboy.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на стадіоні "Лужники" у москві пройшов традиційний пропагандистський мітинг-концерт, приурочений дню місцевих "захисників" та диктатору путіну.