Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Бівшая подопечная Могилевской сбежала в россию и начала сотрудничество с путинистом Бардашем arrow

Бівшая подопечная Могилевской сбежала в россию и начала сотрудничество с путинистом Бардашем

23 февраля 2023 10:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Яна Соломко бежала в россию и начала сотрудничество с путинистом Юрием Бардашем
Бывшая участница группы REAL O, певица Яна Соломко
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Во время полномасштабной войны некоторые украинские артисты перешли на сторону врага, строят карьеру в стране-террористе и зарабатывают кровавые рубли. Среди них и бывшая участница группы REAL O, уроженка Полтавской области Яна Соломко.

На своем YouTube канале предательница опубликовала клип на новую песню.

Читайте также:

Подробности

Музыкальным продюсером и режиссером-постановщиком выступил одиозный продюсер Юрий Бардаш. Это тот самый персонаж, который в первые месяцы войны был в Грузии (после Шри-Ланки), а затем бежал в москву. Он открыто поддерживает "русский мир", путина и кровавую политику кремля.

Яна Соломко после начала российской агрессии 2014 часто была в рф, но жила преимущественно в Украине. Впрочем, после начала полномасштабной войны бывшая подопечная певицы Натальи Могилевской выбрала российский рынок. Она взяла псевдоним SOYANA и тешит себя надеждами, что сможет стать популярной в россии.

Поэтому наверняка и добавила в текст новой песни пропагандистские ссылки: "С победой, знаю, ты вернешься домой. Я буду очень ждать". И это Соломко поет совсем не об украинском солдате.

Яна Соломко также известна как участница первого сезона украинской адаптации шоу "Холостяк". Она дошла до финала, впрочем, хореограф Макс Чмерковский выбрал другую. Со временем Соломко заменила Светлану Тарабарову в группе REAL O.

Юрий Бардаш в свое время продюсировал группу "Грибы" и певца Wellboy.

Напомним, ранее мы писали, что на стадионе "Лужники" в москве прошел традиционный пропагандистский митинг-концерт , приуроченный ко дню местных "защитников" и диктатору путину.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

10:50 Сдавал позиции ПВО вблизи Черного моря: в Одесской области СБУ задержала агента рф

10:42 Власть может ликвидировать АРМА: что будет с арестованными активами

10:31 Израиль уничтожил трех палестинских террористов: власти автономии говорят об 11 убитых гражданских

Новина з фото

10:30 Возле границы с Украиной упал российский военный самолет: первые подробности

10:23 Россия заявила, что Украина планирует вторжение в Приднестровье: в Молдове ответили

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:20 Угроза ракетных ударов остается высокой — Братчук

Эксклюзив

10:19 Стало известно, на сколько ВСУ перевооружились по стандартам НАТО

10:12 Philip Morris объяснил, почему не удается выйти из российского рынка

10:02 ​​ По Израилю был нанесен ракетный удар: детали

09:59 Киевлянин получил подозрение из-за психологического насилия в отношении гражданской жены

Эксклюзив

19:50 "Кремль поставит крест на Приднестровье", — политолог Владимир Воля о возможном признании россией независимости ПМР

Новина з відео

17:45 Фанаты Шакиры выгнали из ресторана Жерара Пике и его новую пассию: видео стало вирусным в сети

Новина з відео

16:35 Цинизм зашкаливает: в "Лужниках" перед выступлением путина спели украинскую песню "Пливе кача"

Эксклюзив

15:17 Впервые с весны в Мариуполе прозвучали мощные взрывы, ставшие шоком для оккупантов: подробности

Новина з відео

15:04 Требовала взятку за регистрацию скота: в Одесской области будут судить руководителя ветеринарного участка

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:55 Австралия впервые отправит на "Евровидение" группу: что подготовили рокеры для конкурса

Новина з відео

13:45 В Одесской области прошли тренировки моряков-пограничников: чему научились воины

Новина з відео

11:10 В Виннице разоблачили вербовщика в ЧВК "Вагнер": подробности

Новина з відео

10:58 Ракетоносители рф могут выйти на боевое дежурство в любой момент, — Гуменюк

Новина з відео

10:48 Принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на серию "Южного парка", в которой их высмеяли

Рік великої війни

08:00 И смех и грех: мемы, поддерживавшие боевой дух украинцев в войну

Рік великої війни

07:15 Жилье каких украинских знаменитостей уничтожила российская армия

Эксклюзив

19:50 "Кремль поставит крест на Приднестровье", — политолог Владимир Воля о возможном признании россией независимости ПМР

Рік великої війни

19:45 Как война ударила по благосостоянию украинцев

Эксклюзив

15:17 Впервые с весны в Мариуполе прозвучали мощные взрывы, ставшие шоком для оккупантов: подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Рік великої війни

08:55 Мировые знаменитости, которые приехали в Украину во время полномасштабной войны

Рік великої війни

08:00 Политическая битва: как Украина "завоевала" Запад. Политолог Фесенко подвел итоги

Эксклюзив

08:00 Усыновление в войну: как звездная семья Мирошниченко борется с бюрократией ради ребенка

Рік великої війни

06:00 Украинские реформы во время войны: какие сферы претерпели наибольшие изменения в 2022 году

Эксклюзив

20:00 Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

Актуальное по теме

None 23 Февраль 10:43

Сдавал позиции ПВО вблизи Черного моря: в Одесской области СБУ задержала агента рф

None 23 Февраль 10:49

Власть может ликвидировать АРМА: что будет с арестованными активами

None 23 Февраль 10:31

Израиль уничтожил трех палестинских террористов: власти автономии говорят об 11 убитых гражданских

None 23 Февраль 10:47

Возле границы с Украиной упал российский военный самолет: первые подробности

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB