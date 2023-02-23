Яна Соломко бежала в россию и начала сотрудничество с путинистом Юрием Бардашем

Бывшая участница группы REAL O, певица Яна Соломко

Во время полномасштабной войны некоторые украинские артисты перешли на сторону врага, строят карьеру в стране-террористе и зарабатывают кровавые рубли. Среди них и бывшая участница группы REAL O, уроженка Полтавской области Яна Соломко.

На своем YouTube канале предательница опубликовала клип на новую песню.

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Музыкальным продюсером и режиссером-постановщиком выступил одиозный продюсер Юрий Бардаш. Это тот самый персонаж, который в первые месяцы войны был в Грузии (после Шри-Ланки), а затем бежал в москву. Он открыто поддерживает "русский мир", путина и кровавую политику кремля.

Яна Соломко после начала российской агрессии 2014 часто была в рф, но жила преимущественно в Украине. Впрочем, после начала полномасштабной войны бывшая подопечная певицы Натальи Могилевской выбрала российский рынок. Она взяла псевдоним SOYANA и тешит себя надеждами, что сможет стать популярной в россии.

Поэтому наверняка и добавила в текст новой песни пропагандистские ссылки: "С победой, знаю, ты вернешься домой. Я буду очень ждать". И это Соломко поет совсем не об украинском солдате.

Яна Соломко также известна как участница первого сезона украинской адаптации шоу "Холостяк". Она дошла до финала, впрочем, хореограф Макс Чмерковский выбрал другую. Со временем Соломко заменила Светлану Тарабарову в группе REAL O.

Юрий Бардаш в свое время продюсировал группу "Грибы" и певца Wellboy.

Напомним, ранее мы писали, что на стадионе "Лужники" в москве прошел традиционный пропагандистский митинг-концерт , приуроченный ко дню местных "защитников" и диктатору путину.