Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Екссолістка гурту The Black Eyed Peas Фергі привітала сина з десятиріччям: фото arrow

Екссолістка гурту The Black Eyed Peas Фергі привітала сина з десятиріччям: фото

30 серпня 2023 08:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Екссолістка гурту The Black Eyed Peas Фергі привітала сина з десятиріччям: фото
Співачка Фергі з сином. Фото: Instagram/fergie
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська співачка Фергі, також відома як колишня учасниця популярного гурту The Black Eyed Peas, привітала свою єдину дитину з днем народження. Її сину Екслу Джеку виповнилося 10 років.

Відповідні фото з’явились в Instagram співачки. 

Читайте також:

Подробиці

48-річна зірка опублікувала серію фотографій з іменинником та показала, як підріс її син. Батька Ексла Джека, зірку франшизи "Трансформери", актора Джошуа Дюамеля, Фергі не згадала.

"Для мого турботливого, смішного, комунікабельного, люблячого, розумного, балакучого, креативного супергероя-ентузіаста. З 10-річчям, панкі!!! Я люблю тебе, Ексле Джеке 🎂🎂", — написала Фергі та поставила на заглавну поста чорно-білу фотографію хлопчика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Fergie (@fergie)

Карусель з фото також включає знімок зіркового сина, одягненого як Бетмен, коли він катався у своєму мінібетмобілі. Інші знімки продемонстрували спортивну сторону хлопця, коли він позував у футбольній формі зі своїми друзями.

Фергі, чиє справжнє ім'я Стейсі Енн Фергюсон, ділить опіку з колишнім чоловіком Джошем Дюамелем. Колишня пара почала зустрічатися 2004 року, 2009-го одружилася, а розлучилась у 2017-му.

Фергі та Джош Дюамель. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудський актор Міша Коллінз у свій день народження попросив пожертвувати гроші для України. Також ми розповідали, що співак Павло Зібров привітав дружину з днем народження та презентував їй музичний подарунок.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Уламки на кладовищі та займання будинків: як постраждала Київщина від атаки РФ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз