Екссолістка гурту The Black Eyed Peas Фергі привітала сина з десятиріччям: фото
Американська співачка Фергі, також відома як колишня учасниця популярного гурту The Black Eyed Peas, привітала свою єдину дитину з днем народження. Її сину Екслу Джеку виповнилося 10 років.
Відповідні фото з’явились в Instagram співачки.
Подробиці
48-річна зірка опублікувала серію фотографій з іменинником та показала, як підріс її син. Батька Ексла Джека, зірку франшизи "Трансформери", актора Джошуа Дюамеля, Фергі не згадала.
"Для мого турботливого, смішного, комунікабельного, люблячого, розумного, балакучого, креативного супергероя-ентузіаста. З 10-річчям, панкі!!! Я люблю тебе, Ексле Джеке 🎂🎂", — написала Фергі та поставила на заглавну поста чорно-білу фотографію хлопчика.
Карусель з фото також включає знімок зіркового сина, одягненого як Бетмен, коли він катався у своєму мінібетмобілі. Інші знімки продемонстрували спортивну сторону хлопця, коли він позував у футбольній формі зі своїми друзями.
Фергі, чиє справжнє ім'я Стейсі Енн Фергюсон, ділить опіку з колишнім чоловіком Джошем Дюамелем. Колишня пара почала зустрічатися 2004 року, 2009-го одружилася, а розлучилась у 2017-му.
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