Екссолістка гурту The Black Eyed Peas Фергі привітала сина з десятиріччям: фото

Співачка Фергі з сином. Фото: Instagram/fergie

Американська співачка Фергі, також відома як колишня учасниця популярного гурту The Black Eyed Peas, привітала свою єдину дитину з днем народження. Її сину Екслу Джеку виповнилося 10 років.

Відповідні фото з’явились в Instagram співачки.

Читайте також:

Подробиці

48-річна зірка опублікувала серію фотографій з іменинником та показала, як підріс її син. Батька Ексла Джека, зірку франшизи "Трансформери", актора Джошуа Дюамеля, Фергі не згадала.

"Для мого турботливого, смішного, комунікабельного, люблячого, розумного, балакучого, креативного супергероя-ентузіаста. З 10-річчям, панкі!!! Я люблю тебе, Ексле Джеке 🎂🎂", — написала Фергі та поставила на заглавну поста чорно-білу фотографію хлопчика.

Карусель з фото також включає знімок зіркового сина, одягненого як Бетмен, коли він катався у своєму мінібетмобілі. Інші знімки продемонстрували спортивну сторону хлопця, коли він позував у футбольній формі зі своїми друзями.

Фергі, чиє справжнє ім'я Стейсі Енн Фергюсон, ділить опіку з колишнім чоловіком Джошем Дюамелем. Колишня пара почала зустрічатися 2004 року, 2009-го одружилася, а розлучилась у 2017-му.

Фергі та Джош Дюамель. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудський актор Міша Коллінз у свій день народження попросив пожертвувати гроші для України. Також ми розповідали, що співак Павло Зібров привітав дружину з днем народження та презентував їй музичний подарунок.