Павло Зібров привітав дружину з днем народження та презентував їй музичний подарунок

Співак Павло Зібров з дружиною Мариною. Фото: Google

Сьогодні, 25 серпня, свій день народження святкує дружина співака Павла Зіброва, Марина. Їй виповнилося 64 роки. З цього приводу народний артист України написав зворушливе привітання та влаштував коханій сюрприз.

Відповідний пост співак зробив у своїх соцмережах.

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Привітання дружини від Зіброва

66-річний співак назвав улюблену дружину, з якою в шлюбі вже як 29 років, капітаном своєї душі та творчості. Насамперед Павло Миколайович побажав Марині міцного здоровʼя, сталевих нервів, натхнення, кохання та мирного переможного неба України.

"Нехай кожен твій день починається і закінчується радістю, красою і щасливою посмішкою, мелодією зачарованої душі і сердечною теплотою, незважаючи на всі болючі події навколо… Залишайся такою ж красивою, ніжною дружиною, вірним порадником і найкращою мамою. Я щасливий чоловік, тому що поруч зі мною завжди ти — моя кохана", — написав він.

Саме в день народження Марини зіркова парочка одружилась 1994 року. З нагоди річниці весілля Зібров презентував чуттєву класику української пісні — "Кохана". Композитором виступив Ігор Поклад, автор слів — Ігор Барах. За словами Павла Миколайовича, вже незабаром слухачі можуть почути її на всіх платформах.

"А поки ця пісня лише для нас двох", — підсумував Зібров.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Зібров перезапише свій хіт "Женщина любимая" українською: як називатиметься нова версія. Також ми розповідали, що влаштував Зібров у свій 66-й день народження.