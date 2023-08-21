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Актор Міша Коллінз у свій день народження попросив пожертвувати гроші для України

21 серпня 2023 16:12
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Актор Міша Коллінз у свій день народження попросив пожертвувати гроші для України
Актор Міша Коллінз. Фото: instagram.com/misha/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Американський актор Міша Коллінз, який зіграв роль в серіалі "Надприродне", відомий своєю любов'ю до України. Цього разу зірка знову закликав підтримати українців.

Про це актор опублікував пост у свій день народження Instragram.

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Внесок у розмінування України

Вчора Міша Коллінз відсвяткував день народження. Актор вирішив використати це як привід, щоб закликати прихильників донатити на підтримку України.

 

Актор Міша Коллінз. Фото: instagram.com/misha/

"Це мій день народження. Зазвичай я намагаюся нічого не робити з цього приводу, але я зрозумів, що хочу чогось на день народження... Я був би радий, якби ви зробили свій внесок у розмінування, щоб допомогти врятувати мирне населення України. Це невідкладний і надзвичайно ефективний спосіб витратити кілька доларів. Пожертвувати для України, щоб порадувати мене на день народження", — написав Міша Коллінз.

Цього літа Міша Коллінз особисто зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським і став новим амбасадором фандрайзингової платформи.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі показала евакуацію українських біженців.

Раніше зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз став новим послом UNITED24.

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