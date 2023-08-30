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Экс-солистка группы The Black Eyed Peas Ферги поздравила сына с десятилетием: фото

30 августа 2023 08:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Экс-солистка группы The Black Eyed Peas Ферги поздравила сына с десятилетием: фото
Певица Ферги с сыном. Фото: Instagram/fergie
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская певица Ферги, также известная как бывшая участница популярной группы The Black Eyed Peas, поздравила своего единственного ребенка с днем рождения. Ее сыну Экслу Джеку исполнилось 10 лет.

Соответствующие фото появились в Instagram певицы.

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Подробности

48-летняя звезда опубликовала серию фотографий с именниником и показала, как подрос ее сын. Отца Эксла Джека, звезду франшизы "Трансформеры", актера Джошуа Дюамеля, Ферги не упомянула.

"Для моего заботливого, смешного, коммуникабельного, любящего, умного, болтливого, креативного супергероя-энтузиаста. С 10-летием, панки!!! Я люблю тебя, Эксл Джек 🎂🎂", — написала Ферги и поставила на заглавную пост фотографию мальчика.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Fergie (@fergie)

Карусель с фото также включает в себя снимок звездного сына, одетого как Бэтмен, когда он катался в своем мини-бетмобиле. Остальные снимки продемонстрировали спортивную сторону парня, когда он позировал в футбольной форме со своими друзьями.

Ферги, чье настоящее имя Стейси Энн Фергюсон, делит опеку с бывшим мужем Джошем Дюамелем. Бывшая пара начала встречаться в 2004 году, в 2009-м женилась, а развелась в 2017-м.

Ферги и Джош Дюамель. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что голливудский актер Миша Коллинз в свой день рождения попросил пожертвовать деньги для Украины. Также мы рассказывали, что певец Павел Зибров поздравил жену с днем рождения и представил ей музыкальный подарок.

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