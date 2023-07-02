Экс-танцора балета Лободы Назара Грабара и его погибшего брата наградили ЗСУ

Танцор, защитник Украины Назар Грабар. Фото: Instagram/i.am.influencer.agnc

После гибели родного брата на фронте Илье, в декабре прошлого года, танцор и модель Назар Грабар, служивший вместе с ним в рядах ВСУ, вернулся с фронта в столицу. В настоящее время он продолжает защищать Украину и несет службу в штате. В Бучанском городском парке прошел концерт-реквием, на котором награды получили Назар и Илья посмертно.

Об этом сообщается в соцсетях Бучанского городского совета.

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Назару Грабару вручили почетный нагрудный знак Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного "Стальной крест". Звездный защитник был отмечен им еще в начале года, но получил его Назар только сейчас.

Назар Грабарь и его отличие от ВСУ. Скриншот: Instagram/nazargrabar

За погибшего на фронте Илью Грабару орден "За мужество III степени" получила его мама, Людмила Голубь. На сцене ее поддерживал Назар.

"Я не имею права жить так, как жила до того. Илья сказал: я иду защищать вас. Каждый день погибают лучшие: историки, музыканты, актеры... Люди, я вас очень прошу, давайте жить за тех, кто там погибает. Все зависит от нас. Я люблю вас всех", — не сдерживая слез произнесла на сцене Людмила Николаевна.

Напомним, ранее мы писали, что Назар Грабар прокомментировал хейт в сторону Светланы Лободы. Также мы рассказывали, что Назар Грабар снялся в клипе новой версии хита "8 колір" группы "Моторолла".