Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Екстанцюрист Лободи, який повернувся з фронту, прокоментував хейт у бік співачки arrow

Екстанцюрист Лободи, який повернувся з фронту, прокоментував хейт у бік співачки

24 травня 2023 07:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Екстанцюрист Лободи, який повернувся з фронту, прокоментував хейт у бік співачки
Співачка Світлана Лобода та танцюрист, захисник України Назар Грабар. Скриншот: Facebook/loboda.official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після загибелі рідного брата на фронті, Іллі, танцюрист і модель Назар Грабар, який служив разом з ним в лавах ЗСУ, повернувся з фронту до столиці. Зараз він продовжує захищати Україну та несе службу в штаті. Вперше від початку повномасштабної війни Назар дав велике інтерв’ю, в якому розповів зокрема про свою подругу, колишнього роботодавця, співачку Світлану Лободу та інших колег по шоу-бізнесу. 

Інтерв'ю доступно на YouTube-каналі шоумена Анатолія Анатоліча. 

Читайте також:

Про виступи в Росії

До початку повномасштабної війни майбутній захисник України працював в балеті Світлани Лободи. Він знімався в головних ролях в її кліпах (наприклад, "Твои глаза") та танцював з нею на сцені під час численних концертів, корпоративів. 

Назар не жаліє, що працював в Росії від 2014 року. За його словами, він був необізнаний та поза політикою. Втім, всьому є межа, стверджує Грабар. І вона минула саме 24 лютого 2022-го.

"Це вже не політика, а геноцид", — зауважив Назар.

Про Лободу та інших зірок

Грабар не розуміє, чому суспільство влаштувало скасування саме Лободі. Бо від початку військової агресії Росії в Україні за східним кордоном виступали чимало наших артистів. 

"Ми виходили на одну сцену з Максом Барських, з усією "шайкою" Потапа, там "Время и Стекло", Надєю Дорофєєвою. А "щимили" тільки її (Лободу. — Ред.). А чому так?" — запитався Назар.

Толіч зауважив, що Дорофєєва наче не виступала у РФ від 2015 року, на що Грабар запевнив, вони були разом на корпоративах 2018-2019 роках. Назар зауважив, що Лобода допомагає українській армії і про багато донатів не звітує. Так, наприклад, Лобода переводила гроші й Грабару та його побратимам. На ці кошти вони придбали зокрема пікапи, на одному з яких Назара після поранення везли до медпункту. 

Фрагмент у відео з 19:18

Деякі користувачі соцмереж зауважили "вчасний" вихід інтерв’ю після хвилі хейту в бік Лободи та керівництва одного з найбільших розважальних комплексів столиці, в якому Світлана мала виступити, але концерт скасували. Анатолічу пригадали родинні зв’язки зі співачкою (Лобода є хрещеною матір’ю старшої доньки шоумена, Аліси) та звинуватили у "відбілюванні" родички.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Назар Грабар вразив користувачів соцмереж новою фотосесією. Також ми писали, що після чергового блокування в Instagram Анатоліч змінив стратегію публікацій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

23:20Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB