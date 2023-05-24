Екстанцюрист Лободи, який повернувся з фронту, прокоментував хейт у бік співачки

Співачка Світлана Лобода та танцюрист, захисник України Назар Грабар. Скриншот: Facebook/loboda.official

Після загибелі рідного брата на фронті, Іллі, танцюрист і модель Назар Грабар, який служив разом з ним в лавах ЗСУ, повернувся з фронту до столиці. Зараз він продовжує захищати Україну та несе службу в штаті. Вперше від початку повномасштабної війни Назар дав велике інтерв’ю, в якому розповів зокрема про свою подругу, колишнього роботодавця, співачку Світлану Лободу та інших колег по шоу-бізнесу.

Інтерв'ю доступно на YouTube-каналі шоумена Анатолія Анатоліча.

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Про виступи в Росії

До початку повномасштабної війни майбутній захисник України працював в балеті Світлани Лободи. Він знімався в головних ролях в її кліпах (наприклад, "Твои глаза") та танцював з нею на сцені під час численних концертів, корпоративів.

Назар не жаліє, що працював в Росії від 2014 року. За його словами, він був необізнаний та поза політикою. Втім, всьому є межа, стверджує Грабар. І вона минула саме 24 лютого 2022-го.

"Це вже не політика, а геноцид", — зауважив Назар.

Про Лободу та інших зірок

Грабар не розуміє, чому суспільство влаштувало скасування саме Лободі. Бо від початку військової агресії Росії в Україні за східним кордоном виступали чимало наших артистів.

"Ми виходили на одну сцену з Максом Барських, з усією "шайкою" Потапа, там "Время и Стекло", Надєю Дорофєєвою. А "щимили" тільки її (Лободу. — Ред.). А чому так?" — запитався Назар.

Толіч зауважив, що Дорофєєва наче не виступала у РФ від 2015 року, на що Грабар запевнив, вони були разом на корпоративах 2018-2019 роках. Назар зауважив, що Лобода допомагає українській армії і про багато донатів не звітує. Так, наприклад, Лобода переводила гроші й Грабару та його побратимам. На ці кошти вони придбали зокрема пікапи, на одному з яких Назара після поранення везли до медпункту.

Фрагмент у відео з 19:18

Деякі користувачі соцмереж зауважили "вчасний" вихід інтерв’ю після хвилі хейту в бік Лободи та керівництва одного з найбільших розважальних комплексів столиці, в якому Світлана мала виступити, але концерт скасували. Анатолічу пригадали родинні зв’язки зі співачкою (Лобода є хрещеною матір’ю старшої доньки шоумена, Аліси) та звинуватили у "відбілюванні" родички.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Назар Грабар вразив користувачів соцмереж новою фотосесією. Також ми писали, що після чергового блокування в Instagram Анатоліч змінив стратегію публікацій.