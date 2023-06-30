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Захисник України Назар Грабар знявся в кліп нової версії хіта гурту "Моторолла"

30 червня 2023 13:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Захисник України Назар Грабар знявся в кліп нової версії хіта гурту "Моторолла"
Співачка Уляна Ройс та військовослужбовець Назар Грабар. Фото: YouTube/UlianaRoyce
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

П’ятниця — традиційний день прем’єр в музикантів. Нову версію хіта "8 колір" гурту "Моторолла" презентувала співачка Уляна Ройс. Разом з треком вона випустила кліп. У відео знявся військовослужбовець Назар Грабар, який довгий час працював в балеті Світлани Лободи. 

Новий кліп Уляни Ройс доступний на її YouTube каналі.

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Уляна Ройс отримала офіційний дозвіл від гурту "Моторолла" аби заспівати пісню "8 колір". Команді молодої артистки хотілось не просто зробити кавер, а створити абсолютно нову, сучасну версію.

"Є треки, які проживають з нами паралельне життя, стають саундтреками важливих подій. Однією з таких пісень для мене є "8 колір". Це перший офіційний дозвіл на перетворення пісні з додаванням нових слів з дати релізу треку у 2005 році", — прокоментувала прем'єру Уляна.

У кліпі Уляна, за її словами, підкреслила внутрішні переживання про спогади і мрії про рідне місто Маріуполь. Сама ж історія будується навколо двох закоханих. Головним чоловічим героєм  став Назар Грабар, який з перших днів війни пішов захищати країну на фронті.

Залучити до цієї роботи Назара — було найголовнішим бажанням Уляни, адже він, на її думку, уособлює в собі образ людини, яка як ніхто інший знає, що таке контрасти життя.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Назар Грабар знявся в кліпі співачки Діани Глостер. Також ми розповідали, що нову композицію, з унікальними мотивами відомого мольфара, презентувала переможниця конкурсу "Євробачення-2004", співачка Руслана.

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