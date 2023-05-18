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Ексучасник балету Лободи, який зараз в лавах ЗСУ, показав сучасні вишиванки

18 травня 2023 11:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ексучасник балету Лободи, який зараз в лавах ЗСУ, показав сучасні вишиванки
Танцюрист, захисник України Назар Грабар та вишиванка. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначають День вишиванки. За словами Президента України Володимира Зеленського, цей одяг є яскравим символом нашої культурної стійкості та стійкості. У своїх соцмережах знаменитості вже почали публікувати фотографії з вишиванками. Сучасний варіант цього одягу показав і танцюрист, а нині захисник України Назара Грабар. 

Відповідна публікація доступна в його Instagram. 

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Подробиці

30-річний зірковий доброволець розповів підписникам, що під час повномасштабної війни його вишиванка дещо відрізняється від тих, в яких роблять фотографії мільйони українців по всьому світу. 

"Сьогодні День вишиванки! Але реалії такі що сьогодні наші вишиванки виглядають так! Слава Україні", — лаконічно підписав фотографії зірковий захисник. 

Лише за 50 хвилин публікація Назара набрала понад 6 тисяч лайків. Сердечка поставили співачки alyona alyona, Jerry Heil, Віра Кекелія, дружина Дмитра Монатіка та латвійський співак Маркус Ріва.

Танцюрист, захисник України Назар Грабар. Фото: Instagram/nazargrabar
Танцюрист, захисник України Назар Грабар. Фото: Instagram/nazargrabar

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Тіна Кароль знялась у чуттєвій фотосесії. Також ми розповідали, що американська письменниця та бізнесвумен Марта Стюарт у 81 рік з'явилась на обкладинці відомого глянцю в купальнику.

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