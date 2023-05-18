Ексучасник балету Лободи, який зараз в лавах ЗСУ, показав сучасні вишиванки

Танцюрист, захисник України Назар Грабар та вишиванка. Фото: колаж Новини.LIVE

Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначають День вишиванки. За словами Президента України Володимира Зеленського, цей одяг є яскравим символом нашої культурної стійкості та стійкості. У своїх соцмережах знаменитості вже почали публікувати фотографії з вишиванками. Сучасний варіант цього одягу показав і танцюрист, а нині захисник України Назара Грабар.

Відповідна публікація доступна в його Instagram.

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Подробиці

30-річний зірковий доброволець розповів підписникам, що під час повномасштабної війни його вишиванка дещо відрізняється від тих, в яких роблять фотографії мільйони українців по всьому світу.

"Сьогодні День вишиванки! Але реалії такі що сьогодні наші вишиванки виглядають так! Слава Україні", — лаконічно підписав фотографії зірковий захисник.

Лише за 50 хвилин публікація Назара набрала понад 6 тисяч лайків. Сердечка поставили співачки alyona alyona, Jerry Heil, Віра Кекелія, дружина Дмитра Монатіка та латвійський співак Маркус Ріва.

Танцюрист, захисник України Назар Грабар. Фото: Instagram/nazargrabar

Танцюрист, захисник України Назар Грабар. Фото: Instagram/nazargrabar

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Тіна Кароль знялась у чуттєвій фотосесії. Також ми розповідали, що американська письменниця та бізнесвумен Марта Стюарт у 81 рік з'явилась на обкладинці відомого глянцю в купальнику.