Ексучасник балету Лободи, який зараз в лавах ЗСУ, показав сучасні вишиванки
Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначають День вишиванки. За словами Президента України Володимира Зеленського, цей одяг є яскравим символом нашої культурної стійкості та стійкості. У своїх соцмережах знаменитості вже почали публікувати фотографії з вишиванками. Сучасний варіант цього одягу показав і танцюрист, а нині захисник України Назара Грабар.
Відповідна публікація доступна в його Instagram.
Подробиці
30-річний зірковий доброволець розповів підписникам, що під час повномасштабної війни його вишиванка дещо відрізняється від тих, в яких роблять фотографії мільйони українців по всьому світу.
"Сьогодні День вишиванки! Але реалії такі що сьогодні наші вишиванки виглядають так! Слава Україні", — лаконічно підписав фотографії зірковий захисник.
Лише за 50 хвилин публікація Назара набрала понад 6 тисяч лайків. Сердечка поставили співачки alyona alyona, Jerry Heil, Віра Кекелія, дружина Дмитра Монатіка та латвійський співак Маркус Ріва.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Тіна Кароль знялась у чуттєвій фотосесії. Також ми розповідали, що американська письменниця та бізнесвумен Марта Стюарт у 81 рік з'явилась на обкладинці відомого глянцю в купальнику.