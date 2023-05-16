Марта Стюарт у 81 рік з'явилась на обкладинці відомого глянцю в купальнику

Американська письменниця та бізнесвумен Марта Стюарт. Фото: TODAY

Американська письменниця та бізнесвумен Марта Стюарт з'явилася на обкладинці видання Sports Illustrated. Зірка взяла участь у фотосесії, ставши найстаршою моделлю в історії глянцю.

Знімки знаменитості з’явились на сайті Sports Illustrated та соцмережах.

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Марта Стюарт на обкладинці

81-річна зірка позувала фотографу Рувену Афанадору на пляжі в Домініканській Республіці. Цього року випуск присвячений 28 жінкам.

"Кожна з них була сфотографована у неймовірному місці, де її природна краса могла сяяти, а стиль відповідав її індивідуальності", — повідомляє редакція видання.

Марта Стюарт на сторінках відомого глянцю. Фото: Sports Illustrated

Марта Стюарт на сторінках відомого глянцю. Фото: Sports Illustrated

Марта Стюарт на сторінках відомого глянцю. Фото: Sports Illustrated

Марта Стюарт на сторінках відомого глянцю. Фото: Sports Illustrated

Марта Стюарт на обкладинці відомого глянцю. Фото: Sports Illustrated

Героїнями нового випуску, крім Стюарт, стали, зокрема, голлівудська акторка Меган Фокс та німецька співачка, володарка "Ґреммі" Кім Петрас.

Про Стюарт

Марта є однією з найвідоміших та найвпливовіших жінок США. Засновниця медіакомпанії Martha Stewart Living Omnimedia, ведуча телешоу та лауреат "Еммі", авторка власних журналів, телевізійних шоу, книг та інших продуктів. Кар'єру Стюарт починала з роботи моделлю, у підлітковому віці співпрацюючи з Chanel та Unilever.

Наприкінці 2000-х років Марту пов'язували романтичні стосунки з британським актором Ентоні Гопкінсом та космічним туристом Чарльзом Сімоні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Тіна Кароль без макіяжу та фотошопу з'явилась на обкладинці відомого глянцю. Також ми розповідали, що молода киянка з'явилась на обкладинці німецької версії журналу Playboy.