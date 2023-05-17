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Інтуїтивна та аномальна: Тіна Кароль знялась у чуттєвій фотосесії

17 травня 2023 15:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тіна Кароль знялась у чуттєвій фотосесії
Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Тіна Кароль поділилась черговою фотосесією та порозміроковувала над своїми почуттями. Зірку у шовковій сукні засняв відомий фотограф Michael Fedorak.

Фото співачка опублікувала у своєму Instagram.

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Пофілософствувати над почуттями

Зірка закликала підписників написати власні сенси, використовуючи літери імені, щоб пофілософствувати над своїми почуттями.

Сама Тіна розшифрувала своє ім'я наступним чином: 

"Т — Творча, І — Інтуїтивна, Н — Надійна, А — Аномальна"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, Вєрка Сердючка з бендом, Тіна Кароль, Джамала та гурт Go_A запалили майже на 200 млн аудиторію конкурсу "Євробачення-2023"

Раніше глянець "ELLE Україна" презентував перший друкований номер в цьому році і другий від початку повномасштабної війни. На обкладинці з’явилась співачка Тіна Кароль

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