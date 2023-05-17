Інтуїтивна та аномальна: Тіна Кароль знялась у чуттєвій фотосесії
Співачка Тіна Кароль поділилась черговою фотосесією та порозміроковувала над своїми почуттями. Зірку у шовковій сукні засняв відомий фотограф Michael Fedorak.
Фото співачка опублікувала у своєму Instagram.
Пофілософствувати над почуттями
Зірка закликала підписників написати власні сенси, використовуючи літери імені, щоб пофілософствувати над своїми почуттями.
Сама Тіна розшифрувала своє ім'я наступним чином:
"Т — Творча, І — Інтуїтивна, Н — Надійна, А — Аномальна"
Нагадаємо, Вєрка Сердючка з бендом, Тіна Кароль, Джамала та гурт Go_A запалили майже на 200 млн аудиторію конкурсу "Євробачення-2023".
Раніше глянець "ELLE Україна" презентував перший друкований номер в цьому році і другий від початку повномасштабної війни. На обкладинці з’явилась співачка Тіна Кароль.