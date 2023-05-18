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Экс-участник балета Лободы, который сейчас в рядах ВСУ, показал современные вышиванки

18 мая 2023 11:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Экс-участник балета Лободы, который сейчас в рядах ВСУ, показал современные вышиванки
Танцор, защитник Украины Назар Грабар и вышиванка. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 18 мая, в Украине отмечают День вышиванки. По словам Президента Украины Владимира Зеленского, эта одежда является ярким символом нашей культурной стойкости и устойчивости. В своих соцсетях знаменитости уже начали публиковать фотографии с вышиванками. Современный вариант этой одежды показал и танцор, а ныне защитник Украины Назар Грабар.

Соответствующая публикация доступна в его Instagram.

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Подробности

30-летний звездный доброволец рассказал подписчикам, что во время полномасштабной войны его вышиванка несколько отличается от тех, в которых делают фотографии миллионы украинцев по всему миру.

"Сегодня День вышиванки! Но реалии таковы, что сегодня наши вышиванки выглядят так! Слава Украине", — лаконично подписал фотографии звездный защитник.

Только за 50 минут публикация Назара набрала более 6 тысяч лайков. Сердечки поставили певицы alyona alyona, Jerry Heil, Вера Кекелия, жена Дмитрия Монатика и латвийский певец Маркус Рива.

Танцор, защитник Украины Назар Грабар.. Фото: Instagram/nazargrabar
Танцор, защитник Украины Назар Грабар.. Фото: Instagram/nazargrabar

Напомним, ранее мы писали, что певица Тина Кароль снялась в чувственной фотосессии. Также мы рассказывали, что американская писательница и бизнесвумен Марта Стюарт в 81 год появилась на обложке известного глянца в купальнике.

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