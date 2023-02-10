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Ексучасниця "ВІА Гри" Міша Романова презентувала першу україномовну пісню, яку двічі переписувала

10 лютого 2023 18:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ексучасниця ВІА Гри Міша Романова презентувала першу україномовну пісню
Ексучасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра", співачка Міша Романова, потішила шанувальників першим релізом від початку повномасштабної війни. Композиція "Зима" також стала першою україномовною піснею в репертуарі артистки.

Міша Романова опублікувала її у своєму Instagram та інших цифрових майданчиках. 

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Деталі 

Від початку повномасштабної війни співачка була вимушена вивезти маленького сина у більш безпечне місце. Так зіркова родина тимчасово перебралась до Німеччини. 

"Мені знадобилося дуже багато часу, аби повернутися до того, що я люблю понад усе — творчості. Увесь цей час я довго не могла зрозуміти про що я хочу співати у своїх нових піснях.  Якщо раніше я була більш сміливою та відвертою як у треках, так і на сцені, то зараз мені хочеться безпеки та затишку, відображати те, про що болить моє серце, як і серце кожної жінки вже майже рік", — поділилась Романова.

Пісню "Зима" Міша планувала презентувати ще на початку 2022-го. Але, за її словами, енергія та сенси цього синглу втратили свою актуальність. Тому прем’єру вона вирішила відкласти. 

"Нове життя пісні подарував Андрій Осадчук. Нова лірика народилась із наших з ним телефонних розмов. Він, знаючи мою історію та важкі переживання розлуки з сім’єю, що частково залишилася в окупованому Херсоні, запропонував лірику, яка вразила мене до глибини душі. І ми дуже швидко записали новий варіант пісні", — підсумувала Романова.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що співачка KOLA презентувала нову композицію, яку написала за 25 хвилин. Також ми писали, що гурт "Антитіла" присвятив нову пісню "Фортеця Бахмут" стійкості та подвигу українського народу.

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