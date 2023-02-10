Экс-участница ВИА Гры Миша Романова представила первую украиноязычную песню

Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова презентовала первую украиноязычную песню, которую дважды переписывала
Бывшая участница группы "ВИА Гра", певица Миша Романова порадовала поклонников первым релизом с начала полномасштабной войны. Композиция "Зима" стала первой украиноязычной песней в репертуаре артистки.
Миша Романова опубликовала ее в своем Instagram и других цифровых площадках.
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С начала полномасштабной войны певица была вынуждена увезти маленького сына в более безопасное место. Так звездная семья временно перебралась в Германию.
"Мне понадобилось очень много времени, чтобы вернуться к тому, что я люблю больше всего — творчеству. Все это время я долго не могла понять о чем я хочу петь в своих новых песнях. Если раньше я была смелее и откровеннее как в треках, так и на сцене, сейчас мне хочется безопасности и уюта, отражать то, о чем болит мое сердце, как и сердце каждой женщины уже почти год", — поделилась Романова.
Песню "Зима" Миша планировала презентовать еще в начале 2022 года. Но, по ее словам, энергия и смысл этого сингла потеряли свою актуальность. Потому премьеру она решила отложить.
"Новую жизнь песни подарил Андрей Осадчук. Новая лирика родилась с наших с ним телефонных разговоров. Он, зная мою историю и тяжелые переживания разлуки с семьей, частично оставшейся в оккупированном Херсоне, предложил лирику, которая поразила меня до глубины души. И мы очень быстро записали новый вариант песни", — подытожила Романова.
Напомним, ранее мы рассказывали, что певица KOLA представила новую композицию, которую написала за 25 минут. Также мы писали, что группа "Антитіла" посвятила новую песню "Фортеця Бахмут" стойкости и подвигу украинского народа.