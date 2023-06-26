Елтон Джон дав останній концерт на батьківщині та зворушливо попрощався з фанатами

Елтон Джон на фестивалі у Гластонбері. Фото: Reuters

Легенда світової музики, британський співак Елтон Джон, дає останні концерти в рамках свого прощального світового туру Farewell Yellow Brick Road. 76-річний артист востаннє виступив на батьківщині.

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Прощання Елтона Джона з фанатами

Британський музикант виступив на фестивалі у Гластонбері. Це одне з найдавніших міст Англії, яке розташоване у графстві Сомерсет, біля підніжжя 159-метрового пагорба святого Михайла.

Сидячи за роялем, Елтон виконав перед публікою більшість своїх найвідоміших композицій. Концерт завершився піснею Rocket Man та масштабним феєрверком. Свідками історичної події стали 100 тисяч фанатів.

Елтон Джон на фестивалі у Гластонбері. Фото: Reuters

Гості фестивалю у Гластонбері. Фото: Reuters

Завершити британську частину світового туру на фестивалі у Гластонбері Елтон Джон назвав найкращим способом попрощатися зі своїми британськими фанатами. Останній концерт артист відіграє 8 липня у Гельсінкі (Фінляндія).

Прощальний тур Елтон Джон оголосив ще 2018 року, але той переносився через пандемію COVID-19. Станом на зараз це найкасовіше турне в історії музики — понад 300 концертів і майже мільярд доларів зборів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Елтон Джон пожертвував Україні 125 тисяч доларів: на що пішли гроші. Також ми розповідали про історію кохання Елтона Джона з його чоловіком, Девідом Фернішем.