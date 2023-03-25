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Вже 30 років пліч-о-пліч: історія кохання Елтона Джона з його чоловіком, який врятував співака

25 березня 2023 15:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Історія кохання Елтона Джона
Британський музикант Елтон Джон з чоловіком та дітьми
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

25 березня одному з найвідоміших та комерційно успішних британських музикантів Елтону Джону виповнилось 76 років. Останні 30 з яких він живе разом зі своїм чоловіком, кінопродюсером та громадським діячем Девідом Фернішем. Вони одними з перших скористалися законом про цивільне товариство і виховують двох синів.

Новини.LIVE розкаже історію кохання Елтона та Девіда, яка надихнула мільйони представників ЛГБТ-спільноти.

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Попередні стосунки музиканта

Доволі тривалий час Елтона Джон зберігав цноту. Його перший сексуальний контакт стався з продюсером Джоном Рідом, який на той час займався кар’єрою британського музиканта. Цю сцену показали у байопіку "Рокетмен", виконавчим продюсером якого був сам Елтон. 

"Ми боролися за те, щоб цю сцену було включено у фільм. Яка історія без кохання? І так, я гей і не збираюся цього приховувати. Я хотів кохання, я потребував фізичних дотиків, яких раніше так і не відчував. Це сталося у Сан-Франциско. Коли потім я лежав у його обіймах, то посміхався від щастя і думав: "Нарешті! Я нормальний! У мене був секс. На той час мені було вже 23", — розповідав Джон.

Вони були разом п’ять років. Після болісного розставання він почав зустрічатися з жінками. Серйозні стосунки в Елтона були із секретаркою Ліною Вудроу. Вони жили разом і навіть були заручені, але музикант не був щасливий. Його мучили думки про смерть, але обірвати стосунки не вистачало сміливості. Він намагався накласти на себе руки, але завдяки другу, музикантові Лонг Джону Болдрі, зважився скасувати весілля. Цьому епізоду його життя присвячена пісня Someone Saved My Life Tonight.

1984 року Елтон Джон одружився з німкенею Ренатою Блаеуль. Шлюб не був щасливим. Після попередніх стосунків музикант зловживав наркотиками та алкоголем. Через чотири роки Елтон подав на розлучення.

Музикант кілька разів лягав у клініку для лікування залежності, але позбувся згубних звичок лише в середині 1990-х. І все завдяки Девіду Фернішу.

Знайомство з майбутнім чоловіком

Канадський режисер і продюсер Девід Ферніш переїхав до столиці Великої Британії в 1993 році і на одній із богемних вечірок познайомився з Елтоном Джоном. Чоловіки доволі швидко зійшлися і почала вести спільний побут. Пізніше співак зізнався, що тоді він вперше в житті розслабився, оскільки міг бути самим собою. 

Відкритість Елтона швидко зробила пару головним представником гей-спільноти у вищих колах. Попри те, що у Сполученому Королівстві  одностатеві шлюби були заборонені, Джон і Ферніш регулярно відвідували королівські прийоми. 

2005-го, коли в країні все ж таки узаконили одностатеве громадянське партнерство, пара однією з перших офіційно оформила свої стосунки. Через три роки співак заявив, що цивільний шлюб навіть кращий за офіційний шлюб для геїв, але у 2012-му все ж таки змінив думку, підкресливши, що між партнером та чоловіком є величезна різниця.

"З партнером ви граєте у теніс чи ведете бізнес. Слово "партнер" навіть близько не описує ту любов, з якою я ставлюся до Девіда, а він до мене. На відміну від слова "чоловік", — зізнався Елтон.

Елтон та Девід вийшли заміж 21 грудня 2014-го, на дев’яту річницю офіційного оформлення стосунків. Весілля пройшло у замку Віндзор, в оточенні найближчих. А ввечері пара закотила вечірку на 700 осіб.

Зіркова пара виховує двох синів, яких їм народили сурогатні матері. Старшому, Захару Джексону Левону Ферніш-Джону, вже 12 років, а молодшому, Елайджу Джозефу Даніелю — десять. Хрещеною матір'ю хлопчиків є співачка Леді Гага.

Нагадаємо, раніше ми писали, що благодійний фонд британського співака Елтона Джона пожертвував через фандрайзингову платформу UNITED24 125 тисяч доларів.  Також ми розповідали історію кохання шоувумен та громадської діячки Маші Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва.

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