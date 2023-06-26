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Элтон Джон дал последний концерт на родине и трогательно простился с фанатами

26 июня 2023 12:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Элтон Джон дал последний концерт на родине и трогательно простился с фанатами
Элтон Джон на фестивале в Гластонбери. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Легенда мировой музыки, британский певец Элтон Джон, дает последние концерты в рамках своего прощального мирового тура Farewell Yellow Brick Road. 76-летний артист последний раз выступил на родине.

Новини.LIVE расскажет подробнее и покажет трогательные фото и видео с концерта.

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Прощание Элтона Джона с фанатами

Британский музыкант выступил на фестивале в Гластонбери. Это один из древнейших городов Англии, расположенный в графстве Сомерсет, у подножия 159-метрового холма святого Михаила.

Сидя за роялем, Элтон исполнил перед публикой большинство своих известнейших композиций. Концерт завершился песней Rocket Man и масштабным фейерверком. Свидетелями исторического события стали 100 тысяч фанатов.

Элтон Джон на фестивале в Гластонбери. Фото: Reuters
Гости фестиваля в Гластонбери. Фото: Reuters

Завершить британскую часть мирового тура на фестивале в Гластонбери Элтон Джон назвал лучшим способом проститься со своими британскими фанатами. Последний концерт артист сыграет 8 июля в Хельсинки (Финляндия).

Прощальный тур Элтон Джон объявил еще в 2018 году, но тот переносился из-за пандемии COVID-19. На сегодня это самое кассовое турне в истории музыки — более 300 концертов и почти миллиард долларов сборов.

Напомним, ранее мы писали, что Элтон Джон пожертвовал Украине 125 тысяч долларов: на что пошли деньги. Также мы рассказывали об истории любви Элтона Джона с его мужем, Дэвидом Фернишем.

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