Элтон Джон пожертвует Украине 125 тысяч долларов: на что пойдут деньги
Мировые знаменитости каждый день поддерживают Украину не только публикациями в соцсетях, но и финансово. Благотворительный фонд британского певца Элтона Джона пожертвует через фандрайзинговую платформу UNITED24 125 тысяч долларов.
Об этом сообщается на Facebook странице UNITED24.
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За эти средства приобретут десять биохимических анализаторов крови, чтобы все украинцы, живущие с ВИЧ, и в дальнейшем имели доступ к высококачественному уходу и лечению.
"Обещание, которое я дал с киевской сцены, остается неизменным: я буду поддерживать народ Украины как никогда раньше", — заявил Элтон Джон.
Напомним, ранее мы писали, что американская группа Imagine Dragons записала креативное поздравление, которое можно услышать в украинском самолете SkyUp&UNITED24 перед взлетом. Также мы рассказывали, что известный исполнитель кантри-музыки Брэд Пэйсли присоединился к команде послов платформы UNITED24. Лауреат премий Grammy и Academy of Country Music Awards будет поддерживать направление "Восстановление Украины".