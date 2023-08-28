Елтона Джона госпіталізували після нещасного випадку

Співак Елтон Джон. Фото: Reuters

Британського співака Елтона Джона госпіталізували із травмами у Монако. Із зіркою стався нещасний випадок.

Про це повідомляє Nice Matin.

Читайте також:

Прикра випадковість

Знаменитість впала у своєму будинку на Французькій Рів'єрі. Співак зазнав легких травм, з якими потрапив до лікарні.

8 липня Елтон Джон у Швеції дав останній концерт у рамках свого прощального туру Farewell Yellow Brick Road. Турне тривало 330 днів. Цим шоу Елтон Джон у Стокгольмі закінчив гастрольну діяльність довжиною близько 50 років. За цей час він мав понад чотири тисячі виступів більш ніж у 80 країнах світу. Перший тур артиста відбувся 1970-го року.

25 червня, Елтон Джон востаннє виступив у Великій Британії на музичному фестивалі "Гластонбері".

Нагадаємо, Елтон Джон минулого року заробив рекордну суму за концертний тур, майже 600 мільйонів доларів. За ним слідом йде Ед Ширан зі своїм туром Divide.

Раніше Елтон Джон дав останній в житті концерт.