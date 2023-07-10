Кінець гастролям: Елтон Джон дав останній в житті концерт

Співак Елтон Джон. Фото: instagram.com/eltonjohn/

Сер Елтон Джон дав останній концерт в якості гастролюючого артиста. Зірка попрощався з прихильниками під час виступу у Швеції.

Про це пише CBS.

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На гастролях з 17 років

В рамках свого шоу "Farewell Yellow Brick Road" Елтон Джон завітав з останнім виступом до Стокгольму. Під час насиченої концертної програми музикант звернувся до прихильників зі словами прощання.

"Це неймовірний вечір, останній концерт туру. Загалом ми дали 330 концерті, враховуючи фестиваль Гластонбері, і це все за 663 дні. Це чудово!", — сказав артист.

Раніше зірка пояснив своє рішення закінчити гастрольну діяльність.

"Я був на гастролях з 17 років. У мене прекрасне життя. Я щасливий і надолужувався кожною хвилиною. Але мені достатньо оплесків. Мені буде 76, коли я припиню гастрольну діяльність. Хочу займатися чимось іншим до кінця життя", — заінтригував Елтон.

Чоловік співака Девід Ферніш теж прокоментував закінчення кар'єри співака, сказавши, що очікує "на нову главу з коханим". Пара виховує двох синів Захарі та Елайджу.

Нагадаємо, Елтон Джон пожертвував Україні 125 тисяч доларів: на що пішли гроші.

Раніше ми розповідали про історію кохання Елтона Джона з його чоловіком, Девідом Фернішем.