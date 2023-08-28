Елтона Джона госпіталізували після нещасного випадку

Певец Элтон Джон. Фото: Reuters

Британский певец Элтон Джон был госпитализирован с травмами в Монако. Со звездой произошел несчастный случай.

Об этом сообщает Nice Matin.

Читайте также:

Досадная случайность

Знаменитость упала в своем доме на Французской Ривьере. Певец получил легкие травмы, с которыми попал в больницу.

8 июля Элтон Джон в Швеции дал последний концерт в рамках своего прощального тура Farewell Yellow Brick Road. Турне длилось 330 дней. Этим шоу Элтон Джон в Стокгольме окончил гастрольную деятельность длиной около 50 лет. За это время он дал более четырех тысяч выступлений более чем в 80 странах мира. Первый тур артиста состоялся в 1970 году.

25 июня Элтон Джон в последний раз выступил в Великобритании на музыкальном фестивале "Гластонбери".

Напомним, Элтон Джон в прошлом году заработал рекордную сумму за концертный тур почти 600 миллионов долларов. За ним следом идет Эд Ширан со своим туром Divide.

Ранее Элтон Джон дал последний в жизни концерт.