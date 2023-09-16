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Ембер Герд не давала Ілону Маску дозвіл на оприлюднення її інтимного фото

16 вересня 2023 12:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ембер Герд не давала Ілону Маску дозвіл на оприлюднення її інтимного фото
Акторка Ембер Герд. Фото: instagram.com/amberheard/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Ембер Герд не дозволяла Ілону Маску поділитися знімком, на якому вона одягнена як персонаж відеоігри Мерсі з Overwatch. Але бізнесмен це зробив.

Про це пише Daily Mail.

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Роздратована Герд

52-річний мільярдер зустрічався з актрисою сім років тому, і вона замовила скандальне вбрання після того, як Маск сказав, що вона нагадує йому Мерсі. Потім він опублікував фотографію своєї колишньої дівчини в цьому вбранні. В його соціальній мережі її переглянули понад 16 мільйонів разів.

 

Акторка Ембер Герд. Фото: dailymail.co.uk/

За словами джерел, наближених до Герд, вона була роздратована, що бізнесмен показав її фото, адже "Ілон кілька разів просив її поговорити з автором" для його біографії, що "вона і зробила… з поваги до Ілона".

"Він сказав їй, що вона нагадує йому Мерсі, його улюбленого персонажа у відеогрі Overwatch. Тож вона витратила два місяці на розробку та замовлення костюму, щоб вона могла вдягнути для нього", — йдеться у новій біографії Маска під назвою "Ілон Маск".

Відповідаючи на твіт із фото, Маск підтвердив: "Вона справді одягалася як Мерсі. Це було неперевершено".

Потім він поділився її фото в цьому вбранні. На знімку Герд дивилася в камеру в білому костюмі, з німбом та крилами.

 

Персонаж Мерсі з відеогри Overwatch

До речі, сім’я Ілона Маска зневажала Герд, тому що вважала її "токсичною" та "кошмаром".

Брат Маска Кімбал і друзі підприємця "дуже" ненавиділи зірку "Аквамена", тому що вона принесла стільки драми в його життя за час їхніх стосунків, які тривали рік.

За словами старшого персоналу Маска, Герд була "як Джокер у Бетмені", який "процвітає в дестабілізації всього".

Біографія Маска Волтера Айзексона описує ці стосунки як "темний вир", який був найболючішими стосункам, у якому коли-небудь був засновник Tesla.

Їхній роман почався після того, як вона знялася у фільмі "Мачете вбиває" в 2012 році, і він погодився стати консультантом. Фільм розповідав про винахідника, який хоче створити суспільство на орбітальній космічній станції. Їхня наступна зустріч відбулася в черзі на Met Gala в Нью-Йорку в травні 2016 року. Герд тоді збиралася розлучитися з Деппом. Через кілька тижнів Маск приїхав відвідати Герд у Маямі. Але їхні стосунки не тривали довго.

Раніше ми писали, що Ілон Маск відреагував на заяву про вимкнення Starlink біля Криму. 

Нагадаємо, Ілон Маск розблокував Каньє Веста у Twitter: але є нюанси.

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