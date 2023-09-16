Эмбер Герд не давала Илону Маску разрешение на обнародование ее интимного фото

Актриса Эмбер Герд. Фото: instagram.com/amberheard/

Актриса Эмбер Херд не дала разрешение Илону Маску поделиться снимком, на котором она одета как персонаж видеоигры Мерси из Overwatch. Но бизнесмен это сделал.

Об этом пишет Daily Mail.

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52-летний миллиардер встречался с актрисой семь лет назад, и она заказала скандальный наряд после того, как Маск сказал, что она напоминает ему Мерси. Затем он опубликовал фотографию своей бывшей девушки в этом наряде. В его социальной сети ее просмотрели более 16 миллионов раз.

Актриса Эмбер Херд. Фото: dailymail.co.uk/

По словам источников, приближенных к Херду, она была раздражена, что бизнесмен показал ее фото, ведь "Илон несколько раз просил ее поговорить с автором" для его биографии, что "она и сделала… из уважения к Илону".

"Он сказал ей, что она напоминает ему Мерси, его любимого персонажа в видеоигре Overwatch. Поэтому она потратила два месяца на разработку и заказ костюма, чтобы она могла надеть для него", — говорится в новой биографии Маска под названием "Илон Маск".

Отвечая на твит с фото, Маск подтвердил: "Она действительно одевалась как Мерси. Это было неотразимо".

Затем он поделился ее фотографиями в этом наряде. На снимке Герд смотрела в камеру в белом костюме с нимбом и крыльями.

Персонаж Мерси по видеоигре Overwatch

Кстати, семья Илона Маска презирала Герд, потому что считала ее "токсичной" и "кошмаром".

Брат Маска Кимбал и друзья предпринимателя "очень" ненавидели звезду "Аквамена", потому что она принесла столько драмы в его жизнь за время их отношений, длившихся год.

По словам старшего персонала Маска, Херд была "как Джокер в Бэтмене", который "процветает в дестабилизации всего".

Биография Маска Уолтера Айзексона описывает эти отношения как "темный водоворот", который был самым болезненными отношениями, в котором когда-либо был основатель Tesla.

Их роман начался после того, как она снялась в фильме "Мачете убивает" в 2012 году, и он согласился стать консультантом. Фильм рассказывал об изобретателе, который хочет создать общество на орбитальной космической станции. Их следующая встреча прошла в Met Gala в Нью-Йорке в мае 2016 года. Херд уже тогда собиралась расстаться с Деппом. Через несколько недель Маск приехал навестить Херд в Майами. Но их отношения не продолжились долго.

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