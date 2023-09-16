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Эмбер Херд не давала Илону Маску разрешение на обнародование ее интимного фото

16 сентября 2023 12:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Эмбер Герд не давала Илону Маску разрешение на обнародование ее интимного фото
Актриса Эмбер Герд. Фото: instagram.com/amberheard/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Эмбер Херд не дала разрешение Илону Маску поделиться снимком, на котором она одета как персонаж видеоигры Мерси из Overwatch. Но бизнесмен это сделал.

Об этом пишет Daily Mail.

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Рассерженная Херд

52-летний миллиардер встречался с актрисой семь лет назад, и она заказала скандальный наряд после того, как Маск сказал, что она напоминает ему Мерси. Затем он опубликовал фотографию своей бывшей девушки в этом наряде. В его социальной сети ее просмотрели более 16 миллионов раз.

 

Актриса Эмбер Херд. Фото: dailymail.co.uk/

По словам источников, приближенных к Херду, она была раздражена, что бизнесмен показал ее фото, ведь "Илон несколько раз просил ее поговорить с автором" для его биографии, что "она и сделала… из уважения к Илону".

"Он сказал ей, что она напоминает ему Мерси, его любимого персонажа в видеоигре Overwatch. Поэтому она потратила два месяца на разработку и заказ костюма, чтобы она могла надеть для него", говорится в новой биографии Маска под названием "Илон Маск".

Отвечая на твит с фото, Маск подтвердил: "Она действительно одевалась как Мерси. Это было неотразимо".

Затем он поделился ее фотографиями в этом наряде. На снимке Герд смотрела в камеру в белом костюме с нимбом и крыльями.

 

Персонаж Мерси по видеоигре Overwatch

Кстати, семья Илона Маска презирала Герд, потому что считала ее "токсичной" и "кошмаром".

Брат Маска Кимбал и друзья предпринимателя "очень" ненавидели звезду "Аквамена", потому что она принесла столько драмы в его жизнь за время их отношений, длившихся год.

По словам старшего персонала Маска, Херд была "как Джокер в Бэтмене", который "процветает в дестабилизации всего".

Биография Маска Уолтера Айзексона описывает эти отношения как "темный водоворот", который был самым болезненными отношениями, в котором когда-либо был основатель Tesla.

Их роман начался после того, как она снялась в фильме "Мачете убивает" в 2012 году, и он согласился стать консультантом. Фильм рассказывал об изобретателе, который хочет создать общество на орбитальной космической станции. Их следующая встреча прошла в Met Gala в Нью-Йорке в мае 2016 года. Херд уже тогда собиралась расстаться с Деппом. Через несколько недель Маск приехал навестить Херд в Майами. Но их отношения не продолжились долго.

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Напомним, Илон Маск разблокировал Канье Уэста в Twitter: но есть нюансы.

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