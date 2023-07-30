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Ілон Маск розблокував Каньє Веста у Twitter: але є нюанси

30 липня 2023 15:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ілон Маск розблокував Каньє Веста у Twitter: але є нюанси
Американський репер Каньє Вест. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В грудні минулого року американського репера Каньє Веста особисто забанив у Twitter власник соціальної мережі, мільярдер Ілон Маск. Причиною стали численні антисемітські висловлювання музиканта, а також його захоплення Адольфом Гітлером та диктатором Путіним. І ось тільки зараз профайл колишнього чоловіка світської левиці Кім Кардаш’ян розблокували. Втім, є нюанси.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

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Сторінка Каньє Веста зараз функціонує, проте на неї накладено низку обмежень. Так, наприклад, 46-річний артист не зможе монетизувати свій обліковий запис, а поряд з його публікаціями не з'являтиметься реклама. Також керівництво Twitter  взяли з одіозного репера обіцянку, що він не використовуватиме соцмережу для поширення антисемітських та інших образливих висловлювань.

Втім, Каньє не поспішає щось змінювати у своєму Twitter. Він поки що не зробив жодного допису, а останній пост датований початком грудня минулого року. Попри відсутність активності, на сторінку Веста підписані понад 31 млн користувачів соцмережі. 

Скриншот: Twitter/kanyewest

Нагадаємо, раніше ми писали, що Каньє Вест повернувся в Instagram та зробив гучну заяву щодо євреїв. Також ми розповідали, що Каньє Вест знову постане перед судом: в чому його звинувачують.

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