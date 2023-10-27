Емеральд прийшла до Суханова та пройшла тест на детекторі брехні

Євгенія Емеральд в студії шоу "Говорить вся країна". Фото: 1+1

Скандальне розлучення снайперки Євгенії Емеральд, більш відомої як "Жанна д’Арк", з військовослужбовцем Євгеном Стипанюком активно обговорюють вже за межами соцмереж. В Києві відбулися зйомки нового епізоду токшоу "Говорить вся країна" з Олексієм Сухановим, в якому порушили тему домашнього насильства та розібрали гучне розлучення однієї з найвідоміших пар у країні.

Про це повідомляє телеканал "1+1", на якому виходить шоу.

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Євгенія каже, що чоловік, за якого вийшла заміж на передовій в жовтні минулого року, а цього квітня народила доньку Афіну знущався з неї та навіть погрожував фізичною розправою. Після цього одкровення військова отримала десятки повідомлень від жінок, які начебто теж постраждали від насильства з боку її чоловіка.

Весілля Емеральд та Стипанюка. Фото: Instagram/emerald.evgeniya

Емеральд завітала до студії, аби розкрити нові подробиці життя з можливим тираном та показати на власному прикладі, що можна та потрібно виходити з аб’юзивних стосунків.

"Я наважувалася на цей крок близько чотирьох місяців. Після оприлюднення першого інтерв'ю мені почало писати дуже багато жінок, постраждалих від дій Євгена Стипанюка. Я почала дізнаватися різні історії і зрозуміла, що жертв його злочинів було, на жаль, дуже багато. Сьогодні ми дізналися дуже багато нових подробиць, адже журналісти проєкту "Говорить вся країна" провели своє розслідування і поспілкувалися навіть з мамою тирана", — каже Євгенія.

Євгенія Емеральд в студії шоу "Говорить вся країна". Фото: 1+1

Також відомо, що до студії завітали колишні жінки Євгена, а також його перша дружина, яка долучиться до розмови по відеозв’язку з Великої Британії. До того ж журналісти проєкту дізналися про можливі протиправні дії Євгена Стипанюка, які раніше не були оприлюднені в ЗМІ та у соціальних мережах.

Євгенія за власним бажанням пройшла детектор брехні, аби спростувати звинувачення колишнього чоловіка (офіційно поки не розлучились) на свою адресу. Результати проходження детектора стануть відомі після виходу шоу в ефір.

Євгенія Емеральд проходить тест на детекторі брехні. Фото: 1+1

Нагадаємо, раніше ми писали, що чоловік Євгенії Емеральд вперше прокоментував скандальні звинувачення дружини. Також ми розповідали, що зірка "Х-фактора" Олександр Кривошапко розлучився з дружиною і показав нову кохану.