Захисниця України Емеральд поскаржилась на чоловіка — він погрожує жорстокою розправою

Євген Стипанюк і Євгенія Емеральд. Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Снайперка Євгенія Емеральд, яка нещодавно заявила про розставання зі своїм чоловіком військовим Євгеном Стипанюком розповіла, що екскоханий погрожує їй вбивством.

Про це жінка зізналася у своєму Instagram, де показала переписку.

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Погрожував підірвати і застрелити

Євгенія Емеральд, снайперка ЗСУ з позивним Жанна д'Арк, розповіла на своїй сторінці в Instagram, що стала жертвою домашнього насилля. Її чоловік, за історією кохання з яким спостерігала вся країна, виявився тираном.

Жінка оприлюднила переписки і його голосові повідомлення, у яких він обзиває Євгенію, а також погрожує їй.

"Цей рік, поки я на фронті, я за тобою, б*ядь, поставлю стеження, навіть пос*ати підеш, за тобою будуть дивитися. Але якщо мені пацани відзвітують, що якийсь там чувак взяв, б*ядь, мою доньку просто потримати на руках, я підірву тебе разом з ним", — сказав чоловік в одному з повідомлень.

Він звинувачував колишнью у тому, що вона брала гроші без його дозволу і вимагав повернути. А також звинувачував у зраді.

Скриншот з відео в Instagram: emerald.evgeniya

Нібито Емеральд сама зізналася, що зрадила чоловіку, проте виявилося, що таким чином вона просто хотіла ранити його, інтрижки насправді не було. Проте Євген Стипанюк вже не повірив жінці.

"Я напишу заяву, що моя дружина шалава і все... Ти зараз годуєш дитину, я хочу, щоб ти була спокійна. Тебе я бити не збираюся. Те, що ти шалава — це факт. Вчора ти мені це показала і довела". — емоціонував військовий у повідомленнях.

Також він запевнив, що забере дитину у військової, але коли вона закінчить її годувати. Натомість Емеральд сказала, що вивезе дитину закордон.

Скриншот з відео в Instagram: emerald.evgeniya

У дописі жінка закликала лідерів думок і медіа звернути увагу на цю ситуацію і поширити її, адже вона хоче на своєму прикладі показати, що треба говорити про аб'юзивні стосунки і боротися з ними.

У коментарях думки розділилися, дехто підтримує Євгенію, а дехто вважає, що ситуація висвітлена лише з одного боку і у ній треба розібратися.

Нагадаємо, військова, за історією кохання і вагітністю якої спостерігала вся країна, розлучається.

Також ми писали, що Євгенія Емеральд поділилася, як переживала розставання з чоловіком.