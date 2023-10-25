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Зірка Х-фактора Олександр Кривошапко розлучився з дружиною і показав нову кохану

25 жовтня 2023 19:05
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Зірка Х-фактора Олександр Кривошапко розлучився з дружиною і показав нову кохану
Олександр Кривошапко з новою дівчиною. Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Співак Олександр Кривошапко розлучився з другою дружиною Мариною і показав свою нову дівчину Христину. 

Романтичне фото з коханою Кривошапко опублікував у своєму Instagram

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Фіналіст шоу "X-фактор" був двічі одружений, а також має доньку від колишньої, з якою був у цивільному шлюбі. 

Першою дружиною Олександра була хореограф-зрадниця Тетяна Денісова, яка була старша за нього на 12 років.

 

татьяна денисова и александр кривошапко
Олександр Кривошапко з Тетяною Денісовою. Фото: google

Потім він зустрічався з акторкою Мариною Кінські, яка народила йому доньку Алісу. Зараз дівчинці 6 років, виховує її переважно мама.

 

Александр кривошапко
Олександр Кривошапко з Мариною Кінські. Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko
александр кривошапко
Олександр Кривошапко з донькою. Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Рік тому Кривошапко одружився вдруге. Його обраницею стала косметолог Марія. Відомо, що стосунки пари були не простими: ще до одруження вони часто сварилися і розходилися.

 

александр кривошапко с женой
Олександр Кривошапко з колишньою дружиною Марією. Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Вірогідно, у цей раз вже остаточно, адже співак видалив всі сумісні фото з  Марією, натомість опублікував світлину з новою коханою. 

 

александр кривошапко с девушкой
Олександр Кривошапко з новою дівчиною. Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Про нову обраницю Кривошапка відомо небагато. Її звати Христина і вона чи не перша блондинка серед дівчат Олександра. 

Саша написав, що дівчина "його промінчик світла". Дівчина теж поділилася почуттями:

"Ось він – синтез мужності й ніжності. Тільки з тобою я почуваюся такою захищеною та коханою", — написала Христина. 

Зараз пара знаходиться у Мілані в Італії. Перший рік повномасштабного вторгнення Олександр провів в Україні. У своїх соціальних мережах він показував, що волонтерить і допомагає українцям та військовим. Проте, судячи з Instagram виконавця, останні місяці він мешкає закордоном. 

Нагадаємо, оскароносна Меріл Стріп розлучилася після 45 років шлюбу.

Також ми писали, що розлученого Венсана Касселя вперше підловили на пляжі з новою подружкою. 

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