Зірка Х-фактора Олександр Кривошапко розлучився з дружиною і показав нову кохану
Співак Олександр Кривошапко розлучився з другою дружиною Мариною і показав свою нову дівчину Христину.
Романтичне фото з коханою Кривошапко опублікував у своєму Instagram.
Неочікувані зміни
Фіналіст шоу "X-фактор" був двічі одружений, а також має доньку від колишньої, з якою був у цивільному шлюбі.
Першою дружиною Олександра була хореограф-зрадниця Тетяна Денісова, яка була старша за нього на 12 років.
Потім він зустрічався з акторкою Мариною Кінські, яка народила йому доньку Алісу. Зараз дівчинці 6 років, виховує її переважно мама.
Рік тому Кривошапко одружився вдруге. Його обраницею стала косметолог Марія. Відомо, що стосунки пари були не простими: ще до одруження вони часто сварилися і розходилися.
Вірогідно, у цей раз вже остаточно, адже співак видалив всі сумісні фото з Марією, натомість опублікував світлину з новою коханою.
Про нову обраницю Кривошапка відомо небагато. Її звати Христина і вона чи не перша блондинка серед дівчат Олександра.
Саша написав, що дівчина "його промінчик світла". Дівчина теж поділилася почуттями:
"Ось він – синтез мужності й ніжності. Тільки з тобою я почуваюся такою захищеною та коханою", — написала Христина.
Зараз пара знаходиться у Мілані в Італії. Перший рік повномасштабного вторгнення Олександр провів в Україні. У своїх соціальних мережах він показував, що волонтерить і допомагає українцям та військовим. Проте, судячи з Instagram виконавця, останні місяці він мешкає закордоном.
Нагадаємо, оскароносна Меріл Стріп розлучилася після 45 років шлюбу.
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