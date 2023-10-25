Зірка Х-фактора Олександр Кривошапко розлучився з дружиною і показав нову кохану

Олександр Кривошапко з новою дівчиною. Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Співак Олександр Кривошапко розлучився з другою дружиною Мариною і показав свою нову дівчину Христину.

Романтичне фото з коханою Кривошапко опублікував у своєму Instagram.

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Фіналіст шоу "X- фактор" був двічі одружений, а також має доньку від колишньої, з якою був у цивільному шлюбі.

Першою дружиною Олександра була хореограф-зрадниця Тетяна Денісова, яка була старша за нього на 12 років.

Олександр Кривошапко з Тетяною Денісовою. Фото: google

Потім він зустрічався з акторкою Мариною Кінські, яка народила йому доньку Алісу. Зараз дівчинці 6 років, виховує її переважно мама.

Олександр Кривошапко з Мариною Кінські. Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Олександр Кривошапко з донькою. Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Рік тому Кривошапко одружився вдруге. Його обраницею стала косметолог Марія. Відомо, що стосунки пари були не простими: ще до одруження вони часто сварилися і розходилися.

Олександр Кривошапко з колишньою дружиною Марією. Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Вірогідно, у цей раз вже остаточно, адже співак видалив всі сумісні фото з Марією, натомість опублікував світлину з новою коханою.

Олександр Кривошапко з новою дівчиною. Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Про нову обраницю Кривошапка відомо небагато. Її звати Христина і вона чи не перша блондинка серед дівчат Олександра.

Саша написав, що дівчина "його промінчик світла". Дівчина теж поділилася почуттями:

"Ось він – синтез мужності й ніжності. Тільки з тобою я почуваюся такою захищеною та коханою", — написала Христина.

Зараз пара знаходиться у Мілані в Італії. Перший рік повномасштабного вторгнення Олександр провів в Україні. У своїх соціальних мережах він показував, що волонтерить і допомагає українцям та військовим. Проте, судячи з Instagram виконавця, останні місяці він мешкає закордоном.

Нагадаємо, оскароносна Меріл Стріп розлучилася після 45 років шлюбу.

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