Эмеральд пришла к Суханову и прошла тест на детекторе лжи

Евгения Эмеральд в студии шоу "Говорить вся країна". Фото: 1+1

Скандальный развод снайперши Евгении Эмеральд, более известной как "Жанна д'Арк", с военнослужащим Евгением Стипанюком активно обсуждают уже за пределами соцсетей. В Киеве прошли съемки нового эпизода ток-шоу "Говорить вся країна" с Алексеем Сухановым, в котором подняли тему домашнего насилия и разобрали громкий развод одной из самых известных пар в стране.

Об этом сообщает телеканал "1+1", на котором выходит шоу.

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Эмеральд прошла тест на детекторе лжи

Евгения говорит, что мужчина, за которого вышла замуж на передовой в октябре прошлого года, а в этом апреле родила дочь Афину, издевался над ней и даже угрожал физической расправой. После этого откровения военная получила десятки сообщений от женщин, которые вроде бы тоже пострадали от насилия со стороны ее мужа.

Свадьба Эмеральда и Стипанюка. Фото: Instagram/emerald.evgeniya

Эмеральд посетила студию, чтобы раскрыть новые подробности жизни с возможным тираном и показать на собственном примере, что можно и нужно исходить из объективных отношений.

"Я решалась на этот шаг около четырех месяцев. После обнародования первого интервью мне начало писать очень много женщин, пострадавших от действий Евгения Стипанюка. Я начала узнавать разные истории и поняла, что жертв его преступлений было, к сожалению, очень много. Сегодня мы узнали очень много новых подробностей, ведь журналисты проекта "Говорить вся країна" провели свое расследование и пообщались даже с мамой тирана", — говорит Евгения.

Евгения Эмеральд в студии шоу "Говорить вся країна". Фото: 1+1

Также известно, что студию посетили бывшие женщины Евгения, а также его первая жена, которая присоединится к разговору по видеосвязи из Великобритании. К тому же журналисты проекта узнали о возможных противоправных действиях Евгения Стипанюка, ранее не обнародованных в СМИ и в социальных сетях.

Евгения по собственному желанию прошла детектор лжи, чтобы опровергнуть обвинения бывшего мужа (официально пока еще не развелись) в свой адрес. Результаты прохождения детектора станут известны после выхода в эфир.

Евгения Эмеральд проходит тест на детекторе лжи. Фото: 1+1

Напомним, ранее мы писали, что супруг Евгении Эмеральд впервые прокомментировал скандальные обвинения супруги. Также мы рассказывали, что звезда "Х-фактора" Александр Кривошапко расстался с женой и показал новую возлюбленную.