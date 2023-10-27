Эмеральд пришла к Суханову и прошла тест на детекторе лжи
Скандальный развод снайперши Евгении Эмеральд, более известной как "Жанна д'Арк", с военнослужащим Евгением Стипанюком активно обсуждают уже за пределами соцсетей. В Киеве прошли съемки нового эпизода ток-шоу "Говорить вся країна" с Алексеем Сухановым, в котором подняли тему домашнего насилия и разобрали громкий развод одной из самых известных пар в стране.
Об этом сообщает телеканал "1+1", на котором выходит шоу.
Эмеральд прошла тест на детекторе лжи
Евгения говорит, что мужчина, за которого вышла замуж на передовой в октябре прошлого года, а в этом апреле родила дочь Афину, издевался над ней и даже угрожал физической расправой. После этого откровения военная получила десятки сообщений от женщин, которые вроде бы тоже пострадали от насилия со стороны ее мужа.
Эмеральд посетила студию, чтобы раскрыть новые подробности жизни с возможным тираном и показать на собственном примере, что можно и нужно исходить из объективных отношений.
"Я решалась на этот шаг около четырех месяцев. После обнародования первого интервью мне начало писать очень много женщин, пострадавших от действий Евгения Стипанюка. Я начала узнавать разные истории и поняла, что жертв его преступлений было, к сожалению, очень много. Сегодня мы узнали очень много новых подробностей, ведь журналисты проекта "Говорить вся країна" провели свое расследование и пообщались даже с мамой тирана", — говорит Евгения.
Также известно, что студию посетили бывшие женщины Евгения, а также его первая жена, которая присоединится к разговору по видеосвязи из Великобритании. К тому же журналисты проекта узнали о возможных противоправных действиях Евгения Стипанюка, ранее не обнародованных в СМИ и в социальных сетях.
Евгения по собственному желанию прошла детектор лжи, чтобы опровергнуть обвинения бывшего мужа (официально пока еще не развелись) в свой адрес. Результаты прохождения детектора станут известны после выхода в эфир.
Напомним, ранее мы писали, что супруг Евгении Эмеральд впервые прокомментировал скандальные обвинения супруги. Также мы рассказывали, что звезда "Х-фактора" Александр Кривошапко расстался с женой и показал новую возлюбленную.
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