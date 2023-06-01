Эмили Ратаковски показала редкие фото из домашнего архива
Модель Эмили Ратаковски любит делиться собственными откровенными фото. Но на этот раз звезда решила умилить поклонников редкими снимками своих юных лет.
Фотографии модель опубликовала в своем Instagram .
Эмили получила популярность, после того как снялась в откровенном клипе Робина Тика на песню Blurred Lines в 2013 году. После этого последовали сексуальные фотосессии для глянца и собственная коллекция купальников.
Хорошая девочка
Но в детстве, судя по фото из семейного архива Эмили, она была послушной и творческой девочкой. На снимках, опубликованых моделью, она позирует за партой, на прогулке и в театральном костюме.
Но с годами Эмили отказалась от образа скромницы и даже в интервью, когда к ней пришла слава, рассказала, что не прочь попробовать романтический опыт с девушкой.
"Я всегда была той, кто не прочь пойти на свидание с девушкой. Жду, когда придет "та самая". Но я не фокусируюсь на поле, для меня важна личность, и тогда я чувствую интерес, — рассказала модель в интервью HommeGirls и добавила, — я горжусь сегодня собой. Наверное, моя младшая версия удовлетворилась бы отношениями с каким-то простым парнем. Но эта эра для меня кончилась".
В последнее время Эмили приписывали роман с певцом Гарри Стайлзом. Но теперь у артиста новая подружка – модель Кэндис Свейнпол.
Сама Эмили после четырех лет брака развелась в сентябре прошлого года с мужем Себастианом, от которого воспитывает сына. По словам модели, экс-муж изменял ей.
Инсайдер подтвердил изданию People, что Эмили сконцентрировалась на материнстве.
Напомним, Эмили Ратаковски прекрасно справляется с ролью модели собственного бренда. Звезда при любом случае устраивает фотосессии в авторских купальниках.