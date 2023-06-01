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Эмили Ратаковски показала редкие фото из домашнего архива

1 июня 2023 18:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Эмили Ратаковски показала редкие фото из домашнего архива
Эмили Ратаковские. Фото: instagram.com/emrata/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Эмили Ратаковски любит делиться собственными откровенными фото. Но на этот раз звезда решила умилить поклонников редкими снимками своих юных лет.

Фотографии модель опубликовала в своем Instagram .

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Эмили получила популярность, после того как снялась в откровенном клипе Робина Тика на песню Blurred Lines в 2013 году. После этого последовали сексуальные фотосессии для глянца и собственная коллекция купальников.

Хорошая девочка

Но в детстве, судя по фото из семейного архива Эмили, она была послушной и творческой девочкой. На снимках, опубликованых моделью, она позирует за партой, на прогулке и в театральном костюме.

Эмили Ратаковские. Фото: instagram.com/emrata/
Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
Эмили Ратаковские. Фото: instagram.com/emrata/
Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
Эмили Ратаковские. Фото: instagram.com/emrata/
Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
Эмили Ратаковские. Фото: instagram.com/emrata/
Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
Эмили Ратаковские. Фото: instagram.com/emrata/
Эмили Ратаковские. Фото: instagram.com/emrata/

 

Эмили Ратаковские. Фото: instagram.com/emrata/
Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
Эмили Ратаковские. Фото: instagram.com/emrata/
Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Но с годами Эмили отказалась от образа скромницы и даже в интервью, когда к ней пришла слава, рассказала, что не прочь попробовать романтический опыт с девушкой.

"Я всегда была той, кто не прочь пойти на свидание с девушкой. Жду, когда придет "та самая". Но я не фокусируюсь на поле, для меня важна личность, и тогда я чувствую интерес, — рассказала модель в интервью HommeGirls и добавила, — я горжусь сегодня собой. Наверное, моя младшая версия удовлетворилась бы отношениями с каким-то простым парнем. Но эта эра для меня кончилась".

В последнее время Эмили приписывали роман с певцом Гарри Стайлзом. Но теперь у артиста новая подружка – модель Кэндис Свейнпол.

Сама Эмили после четырех лет брака развелась в сентябре прошлого года с мужем Себастианом, от которого воспитывает сына. По словам модели, экс-муж изменял ей.

Инсайдер подтвердил изданию People, что Эмили сконцентрировалась на материнстве.

Напомним, Эмили Ратаковски прекрасно справляется с ролью модели собственного бренда. Звезда при любом случае устраивает фотосессии в авторских купальниках.

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