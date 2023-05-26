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Емілі Ратаковські створила колекцію бікіні для жінок plus-size

26 травня 2023 21:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Емілі Ратаковські у бікіні рекламує власну колекцію
Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Емілі Ратаковські часто влаштовує фотосесії у бікіні власного бренду. Зірка у співпраці з близьким другом створила нову колекцію купальників, серед яких є предмети для жінок розміру plus-size.

Про це стало відомо в офіційному Instagram моделі.

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Трішки вогню

Емілі є власницею та обличчям бренду купальників Inamorata. Сьогодні офіційно зірка представила спільну колекцію з маркою Mirror Palais. Засновник бренду Марсело Гайя має бразильське коріння і створює одяг для впевнених у собі жінок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Марсело днями поділився світлиною Емілі у купальнику, анонсуючи нову колекцію. А тепер показав, що їхнє з Емілі спільне творіння личить і жінкам plus-size.

"Ми маємо у колекції модель, яку назвали "Трішки вогню". Палітра кольорів нагадує мені мальовничий куточок у Бразилії", — підписав відео з моделлю plus-size Марсело.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Супермодель Емілі Ратаковські на тлі сексуального скандалу з її колишнім чоловіком, продюсером Себастьяном Бір-Макклардадам, повідомила, що не планує більше зніматися в кіно.

Сама Емілі після чотирьох років шлюбу розлучилася у вересні минулого року з чоловіком Себастіаном, від якого виховує сина. За словами моделі, ексчоловік зраджував їй.

Нагадаємо, Емілі Ратаковські вирушила на відпочинок до Бразилії. Зірка не гаяла часу даремно: ніжилась на пляжі та позувала у відвертих фотосесіях.

Раніше 65-річна акторка Шерон Стоун порадувала прихильників гламурним фото. Зірка у бікіні влаштувала фотосесію біля дзеркала.

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