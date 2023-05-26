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Эмили Ратаковски создала коллекцию бикини для женщин plus-size

26 мая 2023 21:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Эмили Ратаковски в бикини рекламирует собственную коллекцию
Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Эмили Ратаковски часто устраивает фотосессии в бикини собственного бренда. Звезда в сотрудничестве с близким другом создала новую коллекцию купальников, среди которых предметы для женщин размера plus-size.

Об этом стало известно в официальном Instagram модели.

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Немного огня

Эмили является владелицей и лицом бренда купальников Inamorata. Сегодня официально звезда представила общую коллекцию с маркой Mirror Palais. Основатель бренда Марсело Гайя имеет бразильские корни и создает одежду для уверенных в себе женщин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Марсело на днях поделился фотографией Эмили в купальнике, анонсируя новую коллекцию. А теперь показал, что их с Эмили совместное творение подходит и женщинам plus-size.

"Мы имеем в коллекции модель, которую назвали "Немножко огня". Цветовая палитра напоминает мне живописный уголок в Бразилии", — подписал видео с моделью plus-size Марсело.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Супермодель Эмили Ратаковски на фоне сексуального скандала с ее бывшим мужем, продюсером Себастьяном Бир-Макклардадом, сообщила, что не собирается больше сниматься в кино.

Сама Эмили после четырех лет брака развелась в сентябре прошлого года с мужем Себастианом, от которого воспитывает сына. По словам модели, экс-супруг изменял ей.

Напомним, Эмили Ратаковски отправилась на отдых в Бразилию. Звезда не теряла времени впустую: нежилась на пляже и позировала в откровенных фотосессиях.

Ранее 65-летняя актриса Шэрон Стоун порадовала поклонников гламурным фото. Звезда в бикини устроила фотосессию у зеркала.

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