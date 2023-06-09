Емілі Ратаковські відгуляла день народження у відвертій сукні

Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Емілі Ратаковські відсвяткувала свій 32-й день народження. Зірці задувати свічки на торті допоміг син Сильвестр.

Фото зі святкування Емілі виклала у своєму Instagram.

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На знімках, якими поділилася Емілі, вона позує у короткій шкіряній сукні від Ludovic de Saint Sernin, демонструючи у всій красі модельні форми. Після торту з сином Емілі вирушила у компанії подруг на вечірку.

"Вдячна настільки, що не описати", — прокоментувала фото Емілі Ратаковські.

Модель привітали зіркові друзі: Дуа Ліпа, Аарон Пол, Лілі Ольдрідж, Кейт Хадсон та інші.

Зірці раніше приписували роман з Бредом Піттом та Піттом Девідсоном. Сама Емілі після чотирьох років шлюбу розлучилася у вересні минулого року з чоловіком Себастіаном, від якого виховує сина. За словами моделі, ексчоловік зраджував їй.

Нагадаємо, Емілі Ратаковські прекрасно справляється з роллю моделі власного бренду. Зірка за кожної нагоди влаштовує фотосесії у авторських купальниках.

Останнім часом Емілі приписували роман зі співаком Гаррі Стайлзом. Але тепер у артиста нова подружка — модель Кендіс Свейнпол.