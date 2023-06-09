Эмили Ратаковски отгуляла день рождения в откровенном платье

Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Эмили Ратаковски отметила свой 32-й день рождения. Звезде задувать свечи на торте помог сын Сильвестр.

Фото с празднования Эмили выложила в своем Instagram.

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На снимках, которыми поделилась Эмили, она позирует в коротком кожаном платье от Ludovic de Saint Sernin, демонстрируя во всей красе модельные формы. После торта с сыном Эмили отправилась в компании подруг на вечеринку.

"Благодарна настолько, что не описать", — прокомментировала фото Эмили Ратаковски.

Модель поздравили звездные друзья: Дуа Липа, Аарон Пол, Лили Ольдридж, Кейт Хадсон и другие.

Звезде раньше приписывали роман с Брэдом Питтом и Питтом Дэвидсоном. Сама Эмили после четырех лет брака развелась в сентябре прошлого года с мужем Себастианом, от которого воспитывает сына. По словам модели, экс-муж изменял ей.

Напомним, Эмили Ратаковски прекрасно справляется с ролью модели собственного бренда. Звезда при любом случае устраивает фотосессии в авторских купальниках.

В последнее время Эмили приписывали роман с певцом Гарри Стайлзом. Но теперь у артиста новая подружка — модель Кэндис Свейнпол.