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Епатажна Жанель Моне знялась топлес для обкладинки Rolling Stone

23 травня 2023 15:21
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жанель Моне знялась топлес для обкладинки Rolling Stone
Співачка Жанель Моне. Фото: instagram.com/rollingstone
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Епатажна співачка Жанель Моне здивувала черговим сміливим образом. Цього разу артистка знялась топлес для обкладинки журналу Rolling Stone.

Фото артистка опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Зірка, яка відома своїми оригінальними образами, навіть в інтерв'ю пояснила, що почувається набагато краще, коли у всій красі демонструє оголене тіло.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Цього разу переможниця Billboard Music Award приміряла лише діаманти, і ніякого одягу.

Жанель випускає перший альбом за п'ять років. За словами артистки, вона писала нову музику у Греції, коли знімалась у фільмі "Ножі наголо: скляна цибуля".

"Це альбом про те, щоб жити в оазисі для нас і створеного нами. Навіть, якщо взяти до уваги все, що коїться на планеті. Це наша мить, щоб дихати разом, насолоджуватися та поспішати жити", — говорить співачка.

Артистка раніше дивувала сміливими треками. Наприклад, свого часу вона присвятила пісню жіночому дітородному органу, а її образи на червоних доріжках завжди вражають яскравістю. Сама співачка неодноразово потрапляла у списки найгірше одягнених знаменитостей.

Нагадаємо, акторка Гвінет Пелтроу запросила фоловерів на разпродаж, опублікувавши власне провокативне фото. 

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