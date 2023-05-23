Епатажна Жанель Моне знялась топлес для обкладинки Rolling Stone
Епатажна співачка Жанель Моне здивувала черговим сміливим образом. Цього разу артистка знялась топлес для обкладинки журналу Rolling Stone.
Фото артистка опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Зірка, яка відома своїми оригінальними образами, навіть в інтерв'ю пояснила, що почувається набагато краще, коли у всій красі демонструє оголене тіло.
Цього разу переможниця Billboard Music Award приміряла лише діаманти, і ніякого одягу.
Жанель випускає перший альбом за п'ять років. За словами артистки, вона писала нову музику у Греції, коли знімалась у фільмі "Ножі наголо: скляна цибуля".
"Це альбом про те, щоб жити в оазисі для нас і створеного нами. Навіть, якщо взяти до уваги все, що коїться на планеті. Це наша мить, щоб дихати разом, насолоджуватися та поспішати жити", — говорить співачка.
Артистка раніше дивувала сміливими треками. Наприклад, свого часу вона присвятила пісню жіночому дітородному органу, а її образи на червоних доріжках завжди вражають яскравістю. Сама співачка неодноразово потрапляла у списки найгірше одягнених знаменитостей.
Нагадаємо, акторка Гвінет Пелтроу запросила фоловерів на разпродаж, опублікувавши власне провокативне фото.
Раніше колишня наречена Леонардо Ді Капріо Камілла Марроне знялась у відвертій фотосесії для CR Fashion Book.